Huawei prépare le lancement de sa prochaine grande tablette, la MatePad Pro 13.2

Bien que Huawei ait teasé la MatePad Pro 13.2, il y a peu d’informations sur ce qu’il y a sous le capot. Hormis l’immense écran et la technologie de communication NearLink, qui promet d’offrir des connexions sans fil bien meilleures que les normes traditionnelles, on ne sait rien d’autre sur la tablette pour l’instant.

Maintenant que le segment des tablettes est à nouveau florissant, Huawei s’apprête à lancer sa plus grande tablette à ce jour, la MatePad Pro 13.2 . À en juger par son seul nom, on a l’impression qu’il s’agit d’ un produit haut de gamme qui offre bien plus qu’un très grand écran .

Le marché des tablettes a été maintenu en vie par des entreprises comme Apple, Huawei, Lenovo et Samsung, bien que d’autres entreprises aient lancé ce type de produits lorsque le marché était au plus bas.