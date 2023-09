Framework travaille enfin sur un module de carte SD de taille normale

Vous pouvez insérer à chaud un port pour un écran, un port Ethernet et même une prise audio supplémentaire de 3,5 mm dans votre ordinateur portable modulaire Framework Laptop. Et aujourd’hui, Framework commence enfin à travailler sur une carte d’extension SD de taille normale pour l’accompagner.

Et, ce n’est que le début. La société indique qu’elle rompt avec la tradition en « préannonçant » un module qui ne sera peut-être jamais livré. « Nous avons fixé un objectif pour ce que nous voulons qu’il soit, mais au fur et à mesure que nous avançons et que nous apprenons, il est possible qu’il change ou même qu’il soit annulé », écrit Framework. Ne vous inquiétez pas : l’entreprise n’essaie pas de gagner de l’argent à l’avance ; l’idée est qu’en procédant de cette manière, Framework peut vous emmener dans les coulisses.

Bien sûr la carte SD de taille normale est toujours d’actualité grâce aux photographes et aux vidéastes, et dans un sondage officiel de 2021, la communauté Framework a déclaré qu’il s’agissait du port le plus demandé après une prise Gigabit Ethernet — Framework a commencé à vendre ce port à la fin de l’année dernière.

Pourquoi ce retard dans le développement durable ? Dans une vidéo de lancement du projet, le créateur de contenu de Framework, Hyelim Choi, explique que l’entreprise voulait en construire un en 2020, mais qu’elle a décidé que son équipe d’ingénieurs, qui comptait alors quatre personnes, devrait plutôt se concentrer sur le lancement de son premier ordinateur portable. Entre-temps, la carte SD de taille normale est devenue « la carte d’extension la plus demandée par la communauté », et au moins quelques personnes ont essayé de bricoler leur propre carte.

Chacun des modules Expansion Card de Framework possède des ports USB-C mâles standard à l’autre extrémité — chacun se branche sur un port USB-C femelle encastré sur la carte mère. Cela signifie qu’ils peuvent être branchés sur d’autres ordinateurs USB-C ou échangés entre les machines Framework.

Des cartes mères en promo !

En parlant de cartes mères, Framework dit avoir découvert qu’il avait des cartes mères Intel Core 11e génération en trop et les propose maintenant avec une réduction importante : 229 euros pour un Core i5 1135G7, 339 euros pour un Core i7-1165G7 et 449 euros pour un Core i7-1185G7.

Si vous avez toujours voulu construire votre propre NUC Intel non officiel, cette option semble très intéressante. Il y a bien sûr beaucoup d’autres choses intéressantes à construire avec un puissant ordinateur monocarte.