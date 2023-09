L’App Store de Vision Pro comprendra toutes vos applications préférées

by

Selon une mise à jour d’Apple, les applications iPad et iPhone seront automatiquement importées dans Vision Pro « sans travail supplémentaire », ce qui signifie que les développeurs n’auront à optimiser leurs applications que s’ils le jugent nécessaire.

Apple précise que « par défaut, vos applications iPad et/ou iPhone seront publiées automatiquement sur l’App Store sur Apple Vision Pro » et que « la plupart des frameworks disponibles dans iPadOS et iOS sont également inclus dans visionOS, ce qui signifie que presque toutes les applications iPad et iPhone peuvent fonctionner sur visionOS, sans modification ».

Le casque Vision Pro est le premier casque de réalité mixte d’Apple, dont la conception a pris des années. S’il ressemble à un masque de ski ou à une paire de lunettes de soleil futuriste, le Vision Pro est une technologie extraordinaire. Il a été le produit phare de l’événement WWDC 2023 d’Apple en début d’année, et nous nous attendons à ce qu’il domine à nouveau les conversations lors de sa sortie au début de l’année prochaine.

Cela signifie que les développeurs d’applications n’auront pas à se soucier de reconstruire leurs applications pour les adapter au tout nouveau système d’exploitation afin qu’elles fonctionnent avec l’appareil de réalité mixte.

Ils pourront néanmoins créer de nouvelles applications à l’aide du kit de développement logiciel visionOS d’Apple. Apple a commencé à accepter les demandes de kits en juillet de cette année.

Une aubaine pour les utilisateurs … et les développeurs

Du point de vue du consommateur, c’est une excellente nouvelle, car cela signifie que les personnes qui peuvent payer le prix élevé du casque (3 499 dollars aux États-Unis) ne recevront pas le matériel sans le logiciel optimal. Cela signifie également que vous pouvez vous attendre à voir vos applications préférées prêtes à l’emploi lorsque vous commencerez à utiliser le casque.

En attendant que le casque fasse ses débuts, on peut considérer les mises à jour de ce type comme un signe qu’Apple investit beaucoup de temps et d’énergie dans ce nouveau produit. Avec la récente annonce d’une version moins chère du Vision Pro et l’accessibilité instantanée aux applications, l’avenir du casque semble prometteur.