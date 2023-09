Voici combien les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ de Samsung pourraient coûter en Europe

Si vous avez gardé un œil sur les récentes rumeurs, vous ne serez probablement pas choqué d’apprendre que nous nous attendons à ce que Samsung dévoile non pas une, mais deux nouvelles tablettes, quelques semaines seulement après avoir dévoilé le trio Galaxy Tab S9 ultra-haut de gamme.

La Galaxy Tab S9 FE et la Tab S9 FE+ sont évidemment susceptibles d’apporter des spécifications un peu plus modestes sur les marchés mondiaux à des prix légèrement inférieurs à ceux de la Tab S9, de la Tab S9+ et de la Tab S9 Ultra, bien que de nombreux détails et différences entre ces cinq modèles restent encore sous le coude.

Selon les dernières rumeurs, la Galaxy Tab S9 FE « standard » devrait coûter 549,99 € sur le vieux continent. C’est apparemment pour une configuration d’entrée de gamme avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne.

Il s’agirait là d’une option beaucoup plus abordable que la Galaxy Tab S9 de 11 pouces vendue à partir de 929 €. Ainsi, un prix de départ de 550 euros lui permettra d’être en dessous de l’iPad Air de cinquième génération d’Apple et peut-être même de l’iPad « standard » de 10e génération.

La Galaxy Tab S9 FE+, quant à elle, est aujourd’hui annoncée à 749,99 € pour une variante avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM en Europe, ce qui semble également assez étrange à première vue.

En fin de compte, le succès de la Tab S9 FE et de la Tab S9 FE+ sera déterminé (en grande partie) par des détails qui ne sont pas encore gravés dans le marbre, comme la technologie d’affichage, la puissance de traitement, la capacité de la batterie et la qualité de construction.

Préparez-vous, un autre événement de lancement se profile à l’horizon !

Ce que nous pensons savoir, c’est que le plus petit modèle aura une diagonale d’écran d’environ 11 pouces, tandis que l’appareil géant atteindra environ 12,4 pouces. La Tab S9 FE et la Tab S9 FE Plus devraient en outre partager un SoC Exynos 1380 maison et être livrées en standard avec un stylet S Pen très pratique, ce qui devrait atténuer un peu les fuites de prix des deux alternatives à l’iPad qui s’approchent à grands pas.

Étant donné leurs noms, il est normal que les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ sortent enfin de l’ombre aux côtés d’un appareil Fan Edition encore plus attendu par les fans de Samsung depuis le début de l’année 2022. Il s’agit du successeur du Galaxy S21 FE, qui sera probablement officialisé sous le nom de Galaxy S23 FE plutôt que sous celui de S22 FE.

Une date d’annonce exacte et officielle n’a pas encore été fixée, mais tous les signes semblent indiquer une sortie commerciale dans les semaines à venir.