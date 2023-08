Une nouvelle IA de Snapchat placera les selfies dans des « lieux et scénarios fantastiques »

L’histoire de Snapchat avec l’IA générative a été assez mouvementée. Depuis sa création, le chatbot My AI a été entaché de controverses et d’expériences négatives de la part des utilisateurs. Bien que le chatbot ait pris de l’ampleur parmi les utilisateurs de la plateforme, il n’est pas exempt de bizarreries. La semaine dernière, le chatbot a publié une story étrange qui a fait croire aux utilisateurs qu’il était devenu sensible.

Et maintenant, dans la dernière tournure des événements, il semble que Snapchat soit loin d’arrêter ses ambitions en matière d’IA.

Steve Moser, chercheur et développeur d’applications, a révélé dans sa lettre d’information The Tape Drive que Snapchat travaille sur une nouvelle fonctionnalité d’IA générative baptisée « Dreams ». Selon lui, cette fonctionnalité vous permettra de télécharger vos selfies sur la plateforme et, sur la base de l’image d’entrée, l’IA Dreams générera des images d’IA avec vous dans des scénarios imaginatifs.

Snapchat is working on many generative AI features including Dream Packs, Image restoration, an “Extend Snaps” feature that uses AI to “Generate a zoomed out version of your Snaps.” and more. pic.twitter.com/K4lsCPaNZv — Steve Moser (@SteveMoser) August 21, 2023

Snapchat Dreams, dans sa fonctionnalité de base, agira comme n’importe quel autre générateur d’images IA disponible sur le Google Play Store et l’App Store. Cependant, contrairement à d’autres générateurs apparemment ennuyeux, Dreams placera les selfies générés par l’IA dans des « lieux et scénarios fantastiques ».

Disponible pour les abonnés Snapchat+

Pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, Moser indique que vous devrez télécharger des selfies clairs sur la plateforme. Vos photos ne peuvent contenir aucune forme d’obstruction ni aucune autre personne. L’IA vous donnera des instructions spécifiques pour vous aider à prendre des selfies sous différents angles et dans différentes conditions d’éclairage. Et ce n’est pas tout ! Vos amis pourront également participer à la fête grâce à la fonction Dreams with Friends.

Pour l’instant, il semble que Dreams soit une fonctionnalité exclusive de Snapchat+. Pour en faire l’expérience, vous devrez acheter des Dream Packs sur Snapchat. On ne sait pas encore quand Snapchat prévoit de lancer la fonctionnalité Dream.