Google Doodle célèbre le 128e anniversaire de l’acteur français Habib Benglia

Le Google Doodle de ce vendredi 25 août célèbre le 128e anniversaire de l’acteur français Habib Benglia avec une illustration spéciale. Né en 1895 à Oran, en Algérie, Habib Benglia est devenu le premier acteur d’origine africaine à jouer des rôles importants au cinéma et au théâtre.

Dans une publication soulignant l’héritage de Benglia vendredi, Google a noté : « Malgré les préjugés et le racisme de l’époque, Benglia a joué dans plus d’une centaine de pièces de théâtre. L’un des pionniers du théâtre et du cinéma noirs en France, l’héritage de Benglia reste au centre de la scène pour les artistes sous-représentés du monde entier. Joyeux anniversaire, Habib Benglia ! ».

Habib Benglia a grandi à Tombouctou et s’est ensuite installé en France pour y faire ses études, espérant un jour devenir ingénieur agronome. Cependant, Benglia aime le théâtre depuis son plus jeune âge et assiste régulièrement à des représentations. Il a été encouragé à passer des auditions pour des pièces de théâtre après avoir été vu en train de réciter des poèmes à des amis lors d’un concours de talents. Il a ensuite joué dans des pièces telles que Le Minaret, Aphrodite et L’Oedipe Roi de Bouhélier.

Benglia poursuit sa carrière d’acteur après la Première Guerre mondiale et obtient le rôle principal dans L’Empereur Jones en 1923, devenant ainsi le premier acteur noir à jouer un rôle principal dans le théâtre français. Il écrit ensuite plusieurs pièces de théâtre, dont Un soir à Bamako, diffusée à la télévision en 1950.

Benglia tient ensuite le rôle principal dans des films tels que Dainah la Métisse, Sola et Les Mystères de Paris. Cependant, le cinéma colonial l’a empêché de jouer des personnages plus polyvalents.