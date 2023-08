TSMC va de l’avant avec son projet de première usine en Europe

Alors que TSMC s’aventure en Allemagne et qu’Apple explore d’autres sites de fabrication, les deux entreprises se positionnent pour diversifier leurs capacités de production et réduire leur dépendance à l’égard d’un seul marché.

Le partenariat entre TSMC et Apple est de longue date et contribue à répondre aux besoins d’Apple en matière de puces. Alors que certains rapports indiquaient qu’Apple bénéficiait d’un accord favorable avec TSMC, des informations récentes suggèrent le contraire, indiquant qu’Apple paie pour toutes les puces produites par TSMC.

Selon Reuters , TSMC s’est engagé à dépenser 3,5 milliards d’euros pour construire une usine à Dresde, la capitale de la Saxe . Le gouvernement allemand s’est engagé à hauteur de 5 milliards d’euros. Cette nouvelle usine sera la première de TSMC en Europe et sa troisième en dehors de Taïwan et de la Chine.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), l’un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, et le gouvernement allemand ont conclu un accord qui permettra à la société de semi-conducteurs d’établir sa première usine en Europe.