WhatsApp lance la prise en charge des comptes multiples sur Android en version bêta

WhatsApp a commencé le déploiement d’une fonction multi-comptes, après sa phase de test en juin. Selon un récent rapport de WABetaInfo, les bêta-testeurs sélectionnés ont désormais accès à cette fonctionnalité.

La dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp pour Android, la version 2.23.17.8, permet à certains bêta-testeurs d’ajouter plusieurs comptes à leur application. Pour ajouter un nouveau compte, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l’icône de la flèche située à côté du bouton du QR code.

Ce menu permet également de passer facilement d’un compte à l’autre. Il est important de noter que les comptes nouvellement ajoutés restent actifs sur l’appareil jusqu’à ce que l’utilisateur choisisse de se déconnecter. L’ajout de la prise en charge de plusieurs comptes permettra aux utilisateurs de WhatsApp de conserver plus facilement toutes les conversations de plusieurs comptes sur un seul appareil. Il s’agit d’une fonctionnalité extrêmement utile pour ceux qui ont plus d’un compte WhatsApp et qui utilisent actuellement deux appareils pour les gérer.

La fonction est conçue pour rationaliser l’expérience des utilisateurs en permettant la consolidation des chats privés, des conversations de travail et des autres chats au sein d’une seule application. Cette fonction garantit que les conversations et les notifications restent séparées pour chaque compte. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser plusieurs appareils ou des applications parallèles pour passer d’un compte à l’autre.

De plus, cette mise à jour simplifie le processus de gestion de plusieurs comptes sur un seul appareil. Au lieu de configurer des comptes WhatsApp distincts sur chaque appareil, les utilisateurs peuvent utiliser une seule application sur leur appareil principal pour accéder aux différents comptes et passer de l’un à l’autre.

Disponibilité

Bien que la fonction multi-compte soit actuellement accessible à certains bêta-testeurs qui ont mis à jour la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, elle devrait être accessible à un public plus large dans les semaines à venir.

Étant donné que cette fonctionnalité est actuellement en phase de test, il est possible qu’elle subisse quelques modifications, mais nous savons au moins qu’elle est en cours de développement. Quelle que soit la forme qu’elle prendra au final, la prise en charge des comptes multiples arrive.