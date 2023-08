La série Galaxy S24 devrait bénéficier de la puissance du Exynos, ainsi que d’une mise à niveau de l’écran et de la RAM

Malgré le grand nombre de rumeurs, Samsung a largement le temps de revoir et de reconsidérer ses plans actuels pour la série Galaxy S24, qu’il s’agisse du calendrier de lancement ou des différentes spécifications et caractéristiques. En d’autres termes, rien n’est encore gravé dans le marbre, ce qui n’empêche pas une publication coréenne de donner suite à tous les récents ragots avec ses propres prédictions et informations internes sur quelques aspects clés du « next big thing ».

La série Galaxy S24 de Samsung est à nouveau pressentie pour recevoir une version Exynos après que la gamme Galaxy S23 ait pleinement adopté les puces Snapdragon de Qualcomm.

Selon un rapport de Chosun Media, Samsung équipera les appareils Galaxy S24 du processeur Exynos 2400 pour compenser le coût des autres mises à niveau. C’est la troisième fois que l’on apprend que Samsung pourrait préparer des variantes Exynos du Galaxy 24. Nous avons déjà entendu la même chose de la part d’une fuite et d’un autre média coréen. Nous avons également entendu dire que Samsung utiliserait probablement le Snapdragon 8 Gen 3 pour les variantes Plus et Ultra.

Par ailleurs, la dernière fuite fait également état d’une possible mise à niveau de l’écran pour la série Galaxy S24. Ce n’est un secret pour personne que Samsung fabrique à la fois les écrans OLED utilisés sur ses propres produits phares et ceux des iPhone haut de gamme d’Apple, mais tous les panneaux ne sont pas construits de la même manière.

Samsung utiliserait de nouveaux panneaux OLED haute performance de 13e génération (M13) sur les smartphones. Les nouveaux écrans seront une amélioration par rapport aux écrans M12 qui équipent actuellement les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. La prochaine série d’iPhone 15 d’Apple devrait également être équipée des mêmes écrans M12. Techniquement, le trio Galaxy S24 aura donc des écrans supérieurs à ceux des nouveaux iPhone. Bien entendu, Apple pourra également utiliser la 13e génération d’écrans AMOLED de Samsung, mais uniquement pour la série iPhone 16, dont la sortie est prévue à l’automne 2024. D’ici là, le Galaxy S24 Ultra est susceptible d’être un nouvel étalon en matière de performances d’affichage et, aussi incroyable que cela puisse paraître, les S24 et S24+ pourraient partager cet honneur avec leur grand frère « en fonction de l’échelle de la production de masse ». Des sources indiquent à la publication sud-coréenne que les écrans OLED M13 seront plus fins et plus économes en énergie.

Plus de mémoire vive, plus d’espace de stockage, même prix ?

Naturellement, il y aura toujours des différences entre les trois modèles au niveau de la résolution de l’écran, mais au moins en théorie, l’ensemble de la gamme Galaxy S24 pourrait battre l’ensemble de l’iPhone 15 en termes de qualité d’affichage.

La fuite d’informations suggère également que les modèles de base Galaxy S24, Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra seront dotés de 12 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage. Cette mise à niveau devrait certainement satisfaire les potentiels acheteurs si Samsung s’en tient aux mêmes prix que cette année. Le Galaxy S24 Ultra devrait également bénéficier d’une variante avec 16 Go de RAM.

Étonnamment, les rumeurs de mise à niveau de la mémoire et de l’espace de stockage du S24 de base ne signifient pas nécessairement qu’une augmentation du prix est également en préparation, du moins selon les initiés qui s’attendent à ce que Samsung soit en mesure de contrôler les coûts de production de plusieurs façons, y compris avec l’utilisation d’un processeur Exynos 2400 en interne.