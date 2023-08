Sony estime que la faiblesse des ventes de smartphones se poursuivra jusqu’en 2024

Même si Sony a revu à la hausse ses prévisions de recettes et de revenus pour l’année entière, l’amélioration provient des jeux et des divertissements, tandis que le secteur des smartphones continue de se débattre. Bien que l’entreprise soit le principal fournisseur de capteurs de caméra pour les smartphones, un analyste a mis en cause les problèmes rencontrés par Sony en raison des faibles rendements dans ce secteur .

S’adressant aux analystes, Sadahiko Hayakawa, directeur général des finances chez Sony, a déclaré : « La reprise du marché des smartphones en Chine est plus lente que nous ne l’avions prévu et les conditions du marché américain se détériorent. Nous nous attendions à ce que le marché des smartphones commence à se redresser à partir de la seconde moitié de cette année fiscale, mais nous pensons maintenant que cela ne se produira pas avant l’année prochaine au moins ».

Sony fournit à Apple tous les capteurs de caméra utilisés sur l’iPhone. Sony est également le plus grand fournisseur de capteurs d’appareils photo de l’industrie. Auparavant, Sony avait déclaré qu’elle s’attendait à ce que le marché des smartphones rebondisse au cours du second semestre de l’année.

Qui, à part les fabricants de smartphones eux-mêmes, aurait la meilleure idée du succès des ventes de ces appareils ? En fait, la réponse à cette question serait les fournisseurs des fabricants de smartphones, car ils reçoivent des commandes de composants qui fluctuent en fonction des prévisions de ventes émanant d’entreprises telles qu’Apple, Samsung et Google. Or, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, bien connu, affirme que les ventes de smartphones n’augmenteront pas d’ici la fin de l’année.