Un Google Nest Wifi Pro moins cher pourrait voir le jour

Tout cela n’est que spéculation à ce stade, mais si Google prévoit de lancer un tel appareil, il est possible que nous ayons une révélation plus tard cette année lors du lancement du Pixel 8 .

Le Nest Wifi Pro se différencie des itérations précédentes en intégrant la norme Wi-Fi 6E et en abandonnant les points d’accès Nest Wifi qui font office de haut-parleurs Google Assistant (il prend toutefois toujours en charge les nœuds de maillage). Il semble qu’il n’y ait aucun signe de haut-parleurs Assistant dans le code, de sorte que ce modèle Breeza ne réintroduira probablement pas ces points d’accès. Sans plus d’informations, la seule hypothèse est que Breeza pourrait être une version moins chère du Nest Wifi Pro.

Avant d’aller plus loin, il est important de noter que les analyses des APK ne font que suggérer de possibles fonctionnalités futures. Google peut décider ou non de lancer ces fonctionnalités, il n’y a donc aucune garantie qu’elles verront le jour.