YouTube ne fera pas de suggestions de vidéos si l’historique de visionnage est désactivé

YouTube expérimente sans cesse de nouvelles fonctionnalités, et si certaines d’entre elles ne sont jamais validées, un bon nombre finit par être proposé au grand public. Les nouveaux changements apportés à l’expérience des utilisateurs font partie de cette dernière catégorie, et tout le monde bénéficiera donc de ses avantages tôt ou tard.

La nouvelle expérience de visionnage basée sur les paramètres de l’historique de visionnage a pour but de fournir aux utilisateurs de YouTube des recommandations vidéo précises qui correspondent à leurs habitudes de visionnage.

YouTube a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de YouTube dont l’historique de visionnage est désactivé et qui n’ont pas d’historique de visionnage significatif verront toutes les fonctionnalités nécessitant un historique de visionnage pour fournir des recommandations vidéo désactivées, y compris le flux d’accueil de YouTube. Autrement dit, si vous avez désactivé votre historique de visionnage, YouTube ne suggérera plus de vidéos et de contenus connexes sur la plateforme.

Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas si votre fil d’accueil YouTube est soudainement vide après cette mise à jour. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour ceux qui ont désactivé l’historique de visionnage ? Tout d’abord, le fil d’accueil sera certainement très différent sans aucune vidéo recommandée.

Cependant, cela vous permettra d’effectuer des recherches plus facilement, de parcourir les chaînes auxquelles vous êtes abonné et d’explorer les onglets thématiques à l’aide de la barre de recherche et du menu de gauche. Si vous n’avez pas désactivé l’historique de visionnage ou si vous avez suffisamment d’historique de visionnage, ces changements ne vous affecteront pas vraiment.

Un changement progressif

YouTube précise que ces changements seront introduits progressivement au cours des prochains mois. La nouvelle expérience de visionnage devrait permettre d’identifier plus clairement les fonctionnalités de YouTube qui s’appuient sur l’historique de visionnage pour fournir des recommandations vidéo, et de simplifier les choses pour les utilisateurs qui préfèrent rechercher leur contenu plutôt que de se voir proposer des recommandations.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours modifier vos paramètres d’historique de visionnage sur YouTube, selon que vous préférez ou non que l’application propose des recommandations vidéo.