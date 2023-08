Threads devrait bientôt se doter d’un site Web et d’un moteur de recherche

En attendant, selon 9to5Mac , Apple fait de son mieux pour que les utilisateurs de Threads se sentent comme chez eux en affichant des aperçus de liens riches dans iMessage , comme il le fait pour Twitter et Mastodon. Cela signifie que lorsqu’un utilisateur d’iMessage partage un message sur Threads, la bulle de discussion affiche le texte du message en ligne, ainsi que l’avatar et le nom d’utilisateur de l’auteur. Étant donné qu’Apple doit inclure Threads dans sa liste blanche de fournisseurs pour prendre en charge les liens de messages enrichis, le géant technologique considère Threads comme un concurrent légitime de X et de Mastodon.

Selon CNBC , un message de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, sur Threads révèle que le dirigeant semble satisfait de la façon dont les choses se passent chez Threads. Plus important encore, il affirme que le site Web et le moteur de recherche de Threads, tant réclamés, arriveront dans les « prochaines semaines » .