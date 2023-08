Samsung vient de confirmer les noms officiels de ses prochaines tablettes de milieu de gamme

Ces derniers jours, Samsung a littéralement dévoilé ses dernières (et apparemment meilleures) tablettes Android, et nous voici aujourd’hui en train de discuter des prochains ajouts de l’entreprise à la populaire gamme Galaxy Tab.

Je ne parle pas de la série ultra haut de gamme Tab S10, sans aucun doute lointaine, mais plutôt de deux « cousines » d’entrée de gamme et moins chères des nouvelles Tab S9, S9+, et S9 Ultra, très en vogue. Bien que nous « connaissions » l’existence et l’imminence relative des Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ depuis quelques mois, Samsung rend aujourd’hui ces deux noms officiellement officiels et donc gravés dans le marbre.

Avant que vous ne soyez trop excité, non, la société n’a pas prévu d’événement officiel pour le lancement de la Tab S9 FE et de la Tab S9 FE+ et n’a pas encore donné de détails sur leurs spécifications, caractéristiques, prix ou dates de sortie.

Au lieu de cela, les deux noms susmentionnés sont simplement regroupés avec plusieurs dizaines de produits Galaxy existants sur une page Web dédiée à Bixby en France, comme l’a remarqué le journaliste allemand et leaker Roland Quandt.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHp — Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023

Bien que nous soyons à peu près certains que l’inclusion des deux appareils inédits et non annoncés sur cette liste à l’heure actuelle est une erreur de la part de Samsung, les noms de produits réels sont presque sûrement légitimes et les deux produits sont probablement à portée de main.

Plusieurs récentes rumeurs ont indiqué que les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+ seraient annoncés en septembre (peut-être en même temps que le Galaxy S23 FE), et avec leurs designs déjà divulgués, les deux appareils Android de taille moyenne pourraient voir le jour à n’importe quel moment au cours des prochaines semaines.

Un lancement en septembre ?

Visuellement analogues au reste de la gamme Tab S9, ces alternatives à l’iPad et à l’iPad Air de nouvelle génération devraient embarquer une puissance de traitement Exynos 1380 et jusqu’à 8 Go de RAM, parmi d’autres spécifications et caractéristiques respectables. Bien entendu, leur principal argument de vente devrait être leur vaste écran, la Tab S9 FE étant censée afficher un écran de 10,9 pouces et la Tab S9 FE+ pouvant aller jusqu’à 12,4 pouces.

Il se trouve que ce sont les mêmes tailles d’écran que les Galaxy Tab S9 et Tab S9+ « standard », ce qui ne manquera pas de semer la confusion parmi les fans inconditionnels de Samsung… du moins jusqu’à ce que l’on remarque les différences de prix. Nous nous attendons à ce que ces différences soient assez importantes, même si on préfère ne pas faire de prédictions jusqu’à ce que les initiés et les fuites habituels se prononcent sur la question.