Le prochain GPU d’AMD vient de faire l’objet d’une fuite

Un jour après qu’AMD ait annoncé son intention de lancer de nouveaux GPU de bureau Radeon 7000 lors de sa conférence de presse trimestrielle, nous disposons d’informations crédibles sur l’un des modèles à venir. PowerColor, partenaire d’AMD pour les cartes graphiques, a brièvement affiché une liste de ses prochaines Radeon RX 7800 XT avec des spécifications complètes avant de retirer la page.

Le listing a été repéré par l’utilisateur de Twitter @All_The_Watts qui avait déjà partagé les performances présumées des RX 7700 et RX7800.

Selon la page, la carte graphique PowerColor RX 7800 XT « Red Devil » comprendra 3840 processeurs de flux, 60 unités de calcul et une interface mémoire de 256 bits avec une bande passante de 576 Go/s. Elle disposera de 16 Go de GDDR et d’une capacité de stockage de 1 000 Go. Elle disposera de 16 Go de mémoire GDDR6 et offrira des vitesses d’horloge pouvant aller jusqu’à 2 565 MHz en mode OC.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation sur la consommation d’énergie, nous savons que le GPU sera livré avec deux connecteurs d’alimentation PCIe à 8 broches. PowerColor recommande une alimentation de 800W au minimum. Sachant que la Radeon RX 6800 XT de la précédente génération avait une puissance nominale de 300W avec deux connecteurs d’alimentation, nous pouvons nous attendre à une puissance comprise entre 250 et 300 W.

Comme la plupart des GPU modernes, celui-ci est également listé comme ayant quatre ports de sortie vidéo, dont trois DisplayPort 2.1 et un HDMI 2.1.

La page de listage du produit comprend également un avis qui dit, « l’ensemble des informations fournies dans ce document sont uniquement à titre de référence. PowerColor se réserve le droit de modifier ou de réviser le contenu à tout moment et sans préavis ». En fait, la page pourrait très bien être un substitut jusqu’à ce qu’AMD annonce officiellement la carte graphique. Il est donc préférable de ne pas se faire d’illusions.

En ce qui concerne le prix, nous n’avons pas d’indicateurs, mais si AMD peut viser la barre des 600 à 650 euros, alors elle pourrait donner du fil à retordre à la série RTX 40 de NVIDIA. Nous avons déjà vu à quel point les RX 7900 XT et 7900 XTX sont impressionnantes, et si AMD peut continuer sur sa lancée, nous pourrions avoir une nouvelle entrée dans la liste des meilleures cartes graphiques.