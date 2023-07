Les problèmes de fabrication des écrans de l’iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient avoir un impact sur les livraisons

Selon un rapport de The Information, Apple rencontre des difficultés dans la fabrication des écrans pour ses prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce problème pourrait se traduire par un approvisionnement limité lors du lancement prévu en septembre.

Des fuites suggèrent que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max présenteront un design incurvé avec des bords plus fins que les précédents modèles iPhone 14 Pro. La diminution de la taille des bords de l’écran serait à l’origine des problèmes de fabrication.

Les fournisseurs d’Apple utilisent un nouveau processus de fabrication des écrans pour réduire la taille des bords, ce qui a entraîné des problèmes avec les écrans de LG Display. Les écrans LG échouent aux tests de fiabilité lors du processus de fusion avec la coque métallique. Apple s’efforce de modifier la conception de l’écran LG pour qu’il passe les tests tout en conservant les écrans Samsung comme alternative.

Même si les nouveaux iPhone auront des écrans de même taille, 6,1 pouces et 6,7 pouces respectivement pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, la réduction de la taille des bords devrait augmenter légèrement l’espace utilisable. LG Display est l’un des principaux fournisseurs de ces panneaux. L’année dernière, un problème de rendement chez LG Display a laissé Apple à court d’écrans pour l’iPhone 14 Pro Max, ce qui aurait pu entraîner des retards dans l’expédition du modèle haut de gamme.

Apple aurait dû payer Samsung au prix fort pour compenser les écrans manquants qui devaient être fabriqués et livrés rapidement.

Potentiel impact sur le lancement et la disponibilité

Le rapport indique qu’Apple ne devrait pas retarder le lancement de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, mais qu’il pourrait y avoir moins d’unités disponibles au moment du lancement en raison des problèmes de fabrication. L’iPhone 15 Pro Max devrait être le plus touché, ce qui pourrait entraîner des pénuries au moment du lancement.

Plus tôt, un rapport de l’analyste de Bank of America a suggéré un retard potentiel de « quelques semaines » pour les appareils iPhone 15, mais la raison n’a pas été précisée. Cependant, The Information pense qu’Apple s’en tiendra à son plan initial et lancera les nouveaux iPhone en septembre comme prévu.