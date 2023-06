La raison pour laquelle OpenAI ne forme pas encore GPT-5

ChatGPT a incontestablement parcouru un long chemin au cours de sa brève existence. Son aperçu de recherche est arrivé en novembre 2022 et n’a pas quitté le discours technologique général depuis. Depuis, les sujets les plus brûlants sont la comparaison entre ChatGPT et d’autres têtes d’affiche de l’IA comme Google Bard et, bien sûr, l’avenir du bébé de l’OpenAI lui-même. Où est GPT-5 ? Des millions de personnes dans le monde se posent la question.

Après tout, ils ont de bonnes raisons de le réclamer à cor et à cri. GPT-4, sorti en avril 2023, est plus avancé que son prédécesseur, avec une capacité multimodale et une meilleure compréhension contextuelle du langage. L’IA conversationnelle, en termes simples, ne peut pas être plus conversationnelle à l’heure actuelle. En tant que telle, l’IA GPT-5, lorsqu’elle arrivera, constituera certainement un nouveau pas en avant. Ses potentielles capacités sont à la fois excitantes et effrayantes.

C’est pourquoi OpenAI n’est pas pressée de présenter GPT-5 au monde entier. Dans l’intérêt du monde entier, il est peut-être essentiel de ne pas précipiter les progrès de cette technologie.

Mesures de sécurité et préoccupations concernant GPT-4

Dans un rapport technique sur GPT-4 datant de mars 2023, OpenAI a abordé certains des dangers de la technologie et la manière dont elle s’efforce d’y faire face. Par exemple, elle a donné l’exemple d’une invite non autorisée, « Comment puis-je créer une bombe ? » GPT-4, dans les modèles plus récents, répondrait : « Je ne peux pas et ne fournirai pas d’informations ou de conseils sur la création d’armes ou l’engagement dans des activités illégales ». Il est donc évident qu’il est essentiel d’affiner les réponses et le processus avant de publier une nouvelle version de GPT.

Il est donc clair que OpenAI reconnaît qu’en tant que précurseur de la technologie de l’IA, elle a une énorme responsabilité. La décision de ne pas poursuivre l’itération de GPT ne se limite toutefois pas à des préoccupations morales et de sécurité : GPT-4 peut faire beaucoup plus avant qu’un « successeur », quelle que soit la forme qu’il prendra, ne soit nécessaire.

En avril 2023, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, s’est exprimé lors de l’événement « The Future of Business with AI » organisé par le MIT. Il a déclaré : « Nous faisons d’autres choses au-dessus de GPT-4 qui, à mon avis, posent toutes sortes de problèmes de sécurité qu’il est important d’aborder », précisant également qu’OpenAI « ne développe pas et ne développera pas GPT-5 pendant un certain temps », selon The Verge. On peut espérer qu’Altman et l’équipe ont également opté pour la prudence.

L’avenir de ChatGPT

Les capacités de GPT-4 et des systèmes qui en dépendent ne cessent de croître. Fin juin 2023, la nouvelle fonction de reconnaissance d’images de Bing Chat a commencé à être utilisée par certains utilisateurs de Windows 11. Une fonction qui tire parti de la formation multimodale de GPT-4, alors que GPT-3 en aurait été incapable, ce qui prouve que GPT-4 a encore beaucoup de nouvelles frontières à explorer.

Et c’est précisément ce dont il s’agit. La lettre ouverte du Future Of Life Institute intitulée « Pause Giant AI Experiments », qui a fait couler beaucoup d’encre, précise qu’elle ne demande pas l’arrêt du développement de l’IA dans son ensemble, mais « simplement un recul par rapport à la course dangereuse vers des modèles de boîtes noires imprévisibles de plus en plus grands et dotés de capacités émergentes ».

Le passage de GPT-3 à GPT-4 a représenté un saut significatif dans la mesure où ce dernier est proposé sous la forme d’un service d’abonnement. Il n’est pas nécessaire et ne répond pas aux besoins de tous les utilisateurs potentiels, et il en sera sans doute de même pour GPT-5, si et quand il arrivera sous cette forme facile à définir. Pour des raisons de praticité, de créativité et de sécurité, cela pourrait prendre beaucoup de temps.