Twitter a apparemment recommencé à payer pour Google Cloud

Bloomberg affirme que le contrat de Twitter avec Google Cloud a débuté en 2018 et coûte entre 200 et 300 millions de dollars chaque année — ce qui en fait une cible clé pour la vaste réduction des coûts d’Elon Musk qui a marqué le début de sa propriété.

Bloomberg rapporte que le changement est dû à la nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, qui a apparemment « aidé à remettre la relation sur les rails ». L’implication de Yaccarino pourrait même déboucher sur un partenariat plus large entre les deux entreprises, le rapport affirmant que Twitter négocie actuellement un partenariat plus large qui pourrait inclure la publicité et l’utilisation par Google de l’API payante de Twitter.