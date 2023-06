Adobe XD pourrait bien être de trop !

Les grandes entreprises technologiques telles qu’Adobe gèrent souvent des catalogues d’applications et de services tout aussi gigantesques, que les utilisateurs peuvent acheter et utiliser. Cependant, lorsque vous atteignez un certain niveau de croissance, la maintenance de tous ces produits en même temps devient insoutenable et une partie doit être éliminée. Cela ne se traduit pas toujours par une fin de service soudaine et brutale, mais par le début d’un processus discret de suppression progressive, destiné à détourner les utilisateurs des anciens services pour les orienter vers les nouveaux.

Bien qu’Adobe n’ait pas annoncé publiquement l’abandon de l’un de ses produits, les utilisateurs les plus attentifs ont remarqué que l’outil vectoriel Web et mobile Adobe XD avait disparu des étagères numériques de l’entreprise.

Ceux qui ont consulté le catalogue des produits Adobe ont remarqué qu’Adobe XD et toute la section UI et UX ont disparu. Dans l’attente d’un communiqué de presse de la part d’Adobe, la réponse la plus évidente est que l’entreprise met fin à la prise en charge d’Adobe XD.

Les utilisateurs d’Adobe XD ont discuté de la disparition du produit sur les forums de la communauté d’assistance d’Adobe, en spéculant sur sa nature et sa cause. Cette discussion a suscité la réponse d’un employé d’Adobe, Rishabh Tiwari, qui a plus ou moins confirmé la vérité.

« Adobe XD n’est plus disponible à l’achat en tant qu’application unique, mais continuera à être pris en charge par les utilisateurs existants », a écrit Tiwari. « XD restera disponible dans le cadre de notre abonnement Adobe Creative Cloud All Apps. Nous continuerons à prendre en charge les clients actuels d’Adobe XD ».

Figma pourrait prendre sa place

En termes simples, cela signifie que ceux qui possèdent déjà Adobe XD peuvent continuer à l’utiliser librement, mais qu’aucune copie du produit ne sera plus vendue. Les utilisateurs ont supposé que la raison de cette suppression résidait dans l’acquisition par Adobe de l’outil de conception d’interfaces collaboratives Figma vers la fin de l’année 2022.

Étant donné que de nombreuses fonctionnalités de Figma se recoupent avec celles d’Adobe XD, il serait apparemment superflu de commercialiser les deux produits en même temps. C’est pourquoi Adobe a commencé à réduire progressivement la prise en charge d’Adobe XD afin d’appuyer potentiellement la distribution et la prise en charge de Figma.

À l’heure où j’écris ces lignes, Adobe n’a pas encore commenté la disparition d’Adobe XD. Il est tout à fait possible qu’une fois l’acquisition de Figma finalisée, le produit soit officiellement abandonné. Toutefois, si quelque chose empêche l’acquisition de se concrétiser — comme une éventuelle enquête anticoncurrentielle dans l’UE — Adobe pourrait encore théoriquement faire marche arrière.