Les dates de livraison du Google Pixel Fold sont repoussées

Pour une entreprise qui a du mal à garder un secret, Google sait comment faire durer le suspense. Plus d’un mois s’est écoulé depuis la Google I/O 2023 et, par extension, la présentation officielle du Pixel Fold.

Lors de l’annonce du tout premier smartphone pliable de l’entreprise, les utilisateurs ont été informés qu’ils devaient s’attendre à recevoir l’appareil « en juin ». Initialement, les premiers acheteurs ont reçu des estimations de dates de livraison au cours de la dernière semaine de juin après avoir conclu leurs précommandes. Cependant, aujourd’hui, la date semble avoir été (discrètement) repoussée.

Comme l’a repéré 9to5Google, la date de livraison estimée du Pixel Fold de Google est désormais comprise entre le 5 et le 10 juillet. Cela signifie que la plupart des utilisateurs devront attendre plus de deux semaines de plus que prévu pour mettre la main sur le Pixel Fold. De plus, si vous n’avez pas été parmi les premiers à précommander le Pixel Fold, vous pourriez avoir à attendre encore plus longtemps — certains acheteurs reçoivent des estimations pour le début du mois d’août. Pour rappel, ce smartphone n’a pas encore été annoncé en France.

La cause de ce retard n’est pas tout à fait claire. Il pourrait s’agir d’une mauvaise planification de la part de Google ou, au contraire, d’une forte demande inattendue. Quoi qu’il en soit, le lancement du Pixel Fold s’annonce déjà problématique.

Mais peut-on blâmer Google ? Après tout, les appareils pliables de première génération sont notoirement délicats à fabriquer et ils ont le potentiel de mal tourner (demandez à Samsung). Si un peu plus de temps est le prix à payer pour éviter un fiasco public, alors qu’il en soit ainsi — cela semble être un compromis raisonnable.

Du temps pour Samsung

Pour référence, le Pixel Fold sera quelque peu différent du Galaxy Z Fold 4. Avec des rapports d’aspect moins gênants, le premier aura un écran de couverture parfaitement utilisable, ce que l’on ne peut pas dire de l’appareil de Samsung. Néanmoins, le Pixel Fold est loin d’être parfait, et il suffit de regarder les affreuses bordures pour le comprendre.

Il est intéressant de noter qu’au vu de ces retards, Samsung pourrait avoir suffisamment de temps pour sortir le Galaxy Z Fold 5 avant que le Pixel Fold n’arrive sur les étals.