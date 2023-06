Google introduit un système d’essayage virtuel pour les achats en ligne, alimenté par l’IA

Google a introduit deux nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer l’expérience d’achat en ligne : une option de recherche détaillée pour les vêtements et une fonction d’essayage virtuel qui montre l’aspect des vêtements sur différents types de corps.

Malheureusement, ces nouvelles fonctionnalités sont uniquement disponibles de l’autre côté de l’Atlantique pour le moment. Aucune information sur un lancement en France.

Essai virtuel de vêtements

Les acheteurs en ligne ont souvent du mal à visualiser comment les vêtements leur iront avant de les acheter. Selon Google, 42 % des acheteurs en ligne ne se sentent pas représentés par les images des mannequins, et 59 % d’entre eux ne sont pas satisfaits de leurs achats parce que les articles ne leur vont pas comme prévu. Pour remédier à ce problème, Google a introduit un nouvel outil d’essayage virtuel dans le moteur de recherche, qui vous permet de voir si un article vous convient avant de l’acheter.

Représentation précise grâce à des modèles réels

Le modèle d’IA générative innovant de Google est désormais capable de prendre une seule image de vêtement et de décrire avec précision la taille qu’elle aurait sur une gamme variée de modèles réels. Ces modèles représentent différents tons de peau, formes corporelles, ethnies et types de cheveux, garantissant ainsi une représentation réaliste. Le modèle d’IA prend en compte des facteurs tels que le drapé, le pliage, l’adhérence, l’étirement et la formation de rides et d’ombres.

Affinez votre recherche et trouvez la pièce parfaite

Dans les magasins physiques, les vendeurs peuvent faire des suggestions et aider les clients à trouver d’autres options en fonction de leurs préférences. Google souhaite offrir une expérience analogue aux acheteurs en ligne. Grâce à la nouvelle fonction d’affinage guidé, les acheteurs américains peuvent affiner leur recherche pour trouver exactement ce qu’ils recherchent.

Grâce à l’apprentissage automatique et aux algorithmes de correspondance visuelle, vous pouvez affiner votre recherche en fonction de facteurs tels que la couleur, le style et le motif. Contrairement aux achats en magasin, cette fonctionnalité propose des options provenant de différents détaillants, ce qui élargit votre choix.

Possibilité d’essayer les vêtements et expansion future

Dès aujourd’hui, les internautes américains peuvent essayer virtuellement des hauts pour femmes de marques populaires disponibles sur Google, notamment Anthropologie, Everlane, H&M et LOFT. Pour essayer des vêtements, recherchez le badge « Try On » et choisissez le modèle qui vous convient le mieux.

Google prévoit également d’étendre cette fonctionnalité aux hauts pour hommes dans le courant de l’année. En s’appuyant sur le Shopping Graph, la vaste base de données de Google sur les produits et les vendeurs, la technologie qui sous-tend l’essayage virtuel peut être étendue pour accueillir davantage de marques et d’articles à l’avenir.

À l’occasion de cette annonce, Lilian Rincon, directrice principale des produits, Shopping, Google, a déclaré : « Vous savez tout de suite si les vêtements vous vont :