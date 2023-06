Anker RE Charge : de nouvelles batteries Solix alimentées par l’énergie solaire, et sa puissante série Anker Prime

L’énorme événement de presse RE Charge d’Anker a eu lieu, et des dizaines de produits ont été dévoilés lors de la diffusion en direct. Deux des annonces les plus importantes ont concerné les nouvelles batteries Solix à énergie solaire (qui semblent amener Anker sur le marché de l’énergie à la maison) et la série Anker Prime — une gamme d’accessoires de charge et de batteries externes ultra-puissantes.

La série Anker Prime est composée « d’appareils multiports haut de gamme à grande vitesse », dont le plus remarquable est un chargeur USB-C disponible en versions 67 watts, 100 watts et 250 watts. Vous trouverez également l’Anker Prime Power Bank, qui offre une charge sans fil de 100 watts et une capacité de 27 000 mAh. En d’autres termes, elle est prête à accueillir tous les appareils électroniques que vous lui confiez.

Les appareils Anker Prime devraient être lancés en juillet, tout comme les prix spécifiques de l’ensemble de la gamme.

La Reserve Power Bank d’Anker a également été présentée lors de la conférence RE Charge. Elle est destinée aux amateurs de plein air, avec une batterie de 60 000 mAh, deux ports USB-C, deux ports USB-A et une prise XT 60 pour la recharge solaire. Outre ses capacités de charge, la batterie comprend une lumière intégrée et réglable pour toutes vos aventures après la tombée de la nuit. Elle sera disponible dans le courant de l’été au prix de 199,99 euros.

Anker dévoile ses solutions énergétiques pour la maison

Anker est généralement connu pour ses adaptateurs d’alimentation pour smartphones et ses câbles USB pour la maison et les déplacements, mais l’entreprise tente désormais quelque chose de nouveau. La gamme Anker Solix est conçue pour le marché de l’énergie à domicile, et se concentre sur des solutions solaires pouvant être installées dans des appartements ou d’autres petits espaces.

« Plus que jamais, les consommateurs se tournent vers l’énergie solaire pour alimenter leur maison », a déclaré Steven Yang, PDG d’Anker. « Avec Anker Solix, nous allons tirer parti de notre profonde expertise en matière de stockage de batteries et de fourniture d’énergie, permettant ainsi à tous, des propriétaires aux résidents d’appartements et même aux campeurs, de stocker et de gérer tous leurs besoins énergétiques de manière plus efficace ».

Les produits de la gamme Solix comprendront des systèmes de balcons solaires, des stations de recharge pour voitures électriques, des solutions portables pour votre maison ou votre camping-car, et une gamme ultra-portable idéale pour le camping afin d’alimenter de petits appareils électroniques d’intérieur.

Nous devrions en savoir plus sur Solix dans les mois à venir, avec un déploiement complet prévu en 2024.