Google Drive met fin à la prise en charge des anciens PC Windows

Il est temps de mettre à jour votre système d’exploitation si vous possédez un ordinateur équipé de Windows 8 ou Windows 8.1. Microsoft essaie de vous le dire depuis un certain temps.

Microsoft a mis fin à la prise en charge de Windows 7 et 8.1 en début d’année, ce qui a incité certains logiciels à abandonner les anciennes versions de Windows. Aujourd’hui, Google Drive met fin à la prise en charge de Windows 8 et de certains ordinateurs sous Windows 10.

Google a discrètement mis à jour une page d’assistance pour Google Drive, qui indique désormais qu’en août 2023, Google cessera de prendre en charge le client Drive sur Windows 8, 8.1 et toutes les versions x86 32 bits de Windows. Cela inclut la version 32 bits de Windows 10. Windows 11 n’a jamais été disponible pour les PC 32 bits.

Google indique que les PC Windows concernés pourront toujours accéder à Drive via un navigateur Web, mais il se peut que cette solution ne soit plus fiable très longtemps. Google Chrome et Microsoft Edge ont abandonné la prise en charge de Windows 7 et 8.1 au début de l’année, et la plupart des autres navigateurs ont suivi. Firefox prévoit de prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1 jusqu’en septembre 2024, mais pas au-delà. La version Web de Google Drive nécessitant des fonctionnalités de navigateur plus récentes, elle cessera progressivement de fonctionner sur les dernières versions de navigateur disponibles pour les anciens PC Windows.

Pas une surprise

L’application de bureau est celle qui assure la synchronisation de tous vos dossiers avec le cloud, de sorte que la prise en charge de cette application étant supprimée, vous devriez envisager de mettre à jour votre système d’exploitation si vous souhaitez que la synchronisation se poursuive.

Google a déjà mis fin à la prise en charge de Google Chrome pour Windows 8/8.1 (et Windows 7 également) en février dernier. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise cherche à mettre fin rapidement à la prise en charge de ses services sur tous ces anciens systèmes d’exploitation. Si vous souhaitez synchroniser vos dossiers et vos fichiers sur le cloud, vous devrez passer à Windows 10 si vous voulez continuer à le faire — si vous voulez utiliser Google Drive, du moins.