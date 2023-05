Build 2023 : Microsoft veut vous aider à créer un site Web avec l’IA Copilot

« Pour les visiteurs de votre site Web, cette fonctionnalité améliore leur interaction avec votre site, leur permettant de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses concises accompagnées de liens pertinents afin d’optimiser à la fois les fonctionnalités administratives et l’expérience d’engagement sur le site Web ».

Les développeurs pourront tirer parti de ces améliorations de Power Pages basées sur l’IA pour lancer leur processus d’idéation et de création de services externes sécurisés et percutants basés sur des sites Web afin de mieux répondre et servir leurs clients.