Office LTSC 2024 : La suite bureautique de Microsoft est disponible !

Microsoft vient de publier Office LTSC 2024, la nouvelle version de sa célèbre suite bureautique. Cette version servira de base au pack Microsoft Office 2024 destiné au grand public, dont la sortie est imminente.

Annoncée en mars dernier, Office LTSC 2024 est la nouvelle version du canal de maintenance à long terme de la suite Office, succédant à Office LTSC 2021. Elle se présente comme une alternative à Microsoft 365, la version par abonnement, en se passant des mises à jour de fonctionnalités et de l’intégration au cloud.

Office LTSC 2024 ne prend pas non plus en charge les fonctionnalités d’IA Copilot, qui nécessitent normalement un abonnement Microsoft 365 et un abonnement Copilot Pro distinct.

Les applications incluses et les limitations de Office LTSC 2024

Office LTSC 2024 comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook (la version classique, pas le nouvel Outlook basé sur le Web), OneDrive, OneNote et (sur Windows) Microsoft Access. Il peut être installé sur un seul PC ou Mac à la fois et ne débloque pas de fonctionnalités dans les applications mobiles ou Web Office. Il bénéficiera d’un support de 5 ans avec des correctifs de sécurité, mais aucune nouvelle fonctionnalité ne sera déployée.

Il est important de noter qu’Office LTSC 2024 ne comprend pas Microsoft Publisher, l’application de publication assistée par ordinateur lancée en 1991. Microsoft a déjà confirmé que Publisher sera abandonné en 2026, mais Office LTSC 2024 est censé être pris en charge jusqu’en 2029. Skype for Business ne semble pas non plus faire partie du package 2024, probablement parce que la plupart de ses fonctionnalités ont été transférées vers Microsoft Teams.

Disponibilité et prix

Pour l’instant, Microsoft ne vend Office LTSC qu’aux entreprises et autres organisations, principalement pour les postes de travail qui ne peuvent pas être mis à jour ou connectés fréquemment à Internet. Cependant, Microsoft a confirmé à nouveau que la version grand public, Microsoft Office 2024, arrivera bientôt. Plus de détails sur cette version seront partagés « dans les prochaines semaines ».

Bien que Microsoft 365, avec son abonnement, reste probablement la meilleure option pour la plupart des utilisateurs, notamment grâce à sa compatibilité multi-appareils et son stockage cloud inclus, il est appréciable que Microsoft continue de proposer les applications Office en achat unique. Il nous faudra patienter encore un peu pour découvrir la version grand public d’Office 2024.