Google Drive se dote enfin du dossier spam dont il avait tant besoin

Dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de renforcer ses mesures de sécurité, Google a annoncé une nouvelle mise à jour de Google Drive que ceux qui ont été victimes de spam apprécieront certainement.

Si vous utilisez Google Drive, vous avez sans doute été touché par des partages de spam provenant de personnes que vous ne connaissez pas. En ce moment, j’ai des centaines de partages provenant d’utilisateurs, qui sont probablement des escroqueries. Pour ne rien arranger, Drive avertit par défaut les utilisateurs de chaque nouveau partage, ce qui m’a contraint à désactiver toutes les notifications de partage de l’application.

Malheureusement, les spams et les tentatives malveillantes sont de plus en plus fréquents dans le monde numérique d’aujourd’hui. En fait, selon Google, 15 milliards de messages indésirables sont bloqués chaque jour dans nos boîtes de réception. Heureusement, ces mêmes protections sont désormais étendues à Google Drive, qui a été l’une des dernières cibles des spammeurs et des escrocs.

Aujourd’hui, il existe enfin un dossier spam dans Google Drive qui permet d’attraper ces déchets. Google a annoncé cette nouvelle fonctionnalité assez discrètement dans un article de blog lors de la conférence Google I/O, il se peut donc que vous l’ayez manquée. Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité est désormais présente dans mon application Drive, ce qui prouve qu’elle est en train de se déployer à un rythme soutenu.

Pour l’essentiel, ce nouveau dossier spam fonctionne de la même manière que celui que vous trouverez dans Gmail. Il détecte de manière préventive les partages de spam en analysant les informations relatives à l’utilisateur et au contenu partagé. Si vous repérez un partage qui est du spam et que l’algorithme n’a pas détecté, il vous suffit de glisser-déposer ce partage dans le dossier spam. Comme d’habitude, cela permettra à l’algorithme d’apprendre ce qui est du spam et ce qui ne l’est pas.

Une fonctionnalité très attendue

Découvrez-le en action dans le GIF ci-dessous :

Une fois que vous avez déplacé un fichier dans le dossier spam de Google Drive, il y reste pendant 30 jours. Ensuite, Drive le supprime définitivement. Bien entendu, vous pouvez toujours vider manuellement le dossier spam si vous le souhaitez.

Google précise que cette fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs dans le monde entier à partir du 24 mai. Cependant, comme je l’ai dit, je l’ai déjà, donc vous l’aurez peut-être aussi. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que la plupart des utilisateurs aient accès à cette fonctionnalité d’ici la fin du mois ou au plus tard au début du mois de juin.