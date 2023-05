La powerstation Ugreen PowerRoam vous permet d’apporter de l’énergie partout où vous allez !

by

Juste à temps pour la saison de la randonnée et du camping, Ugreen annonce un nouveau produit passionnant qui résoudra tous vos problèmes de charge et d’électricité — où que vous alliez. Pour la plupart des gens, l’alimentation des appareils ménagers est une seconde nature. Vous branchez vos appareils pour les utiliser ou les recharger, mais vous n’y pensez probablement pas trop.

En revanche, lorsque vous souhaitez alimenter ou recharger des objets à l’extérieur, les possibilités sont souvent réduites. Vous pouvez vous procurer une batterie portable, mais son chargement risque d’être long et elle ne pourra fournir qu’une petite quantité d’énergie.

En concevant ses produits dans un souci de stabilité et de sécurité, Ugreen a lancé la PowerRoam 1200. Cette powerstation offre une puissance exceptionnelle, capable d’alimenter plusieurs dispositifs et appareils à l’intérieur et à l’extérieur. Rechargez le modèle sur une prise de courant alternatif, à l’énergie solaire ou depuis votre véhicule.

Développée en partenariat avec le constructeur de véhicules électriques BYD, la PowerRoam offre toutes les entrées et sorties dont vous avez besoin sur la route ou même à la maison.

A quoi peut servir la PowerRoam 1200 ?

La PowerRoam 1200 d’Ugreen est utile dans de nombreux cas. Si vous aimez les aventures en plein air avec votre famille et vos amis, l’électricité n’est pas toujours facilement disponible. Les véhicules n’ont probablement que quelques ports d’alimentation, et si vous faites du camping, l’alimentation n’est pas vraiment une priorité. Mais si vous voulez danser toute la nuit dans la forêt ou sur la plage, la PowerRoam 1200 a tout à fait sa place. Et si vous avez la place d’emporter des panneaux solaires portables, vous serez heureux d’apprendre que deux panneaux de 200 W peuvent recharger complètement la batterie en 4 heures seulement.

Si vous êtes un bricoleur ou un amateur passionné, vous aimerez peut-être travailler sur des projets en dehors de chez vous. Qu’il s’agisse d’un abri au fond du jardin ou d’une dépendance ailleurs, la Ugreen PowerRom 1200 peut vous aider à maintenir vos outils sous tension.

Et, en cas de panne de courant, cette centrale électrique peut offrir une aide en cas de catastrophe lorsque vous devez continuer à travailler ou alimenter vos appareils que vous ne pouvez pas vous permettre d’éteindre. C’est une solution polyvalente pour les événements, les excursions en plein air, les rencontres et les situations d’urgence.

Principales caractéristiques

La Ugreen PowerRoam 1200 a beaucoup à offrir. Non seulement elle se charge rapidement, mais elle dispose également de plusieurs prises et est facile à utiliser.

Technologie PowerZip : Lorsqu’elle est connectée à une prise de courant, la PowerRoam 1200 peut être rechargée à 80 % en seulement 50 minutes et à 100 % en seulement 1,5 heure

Technologie U-Turbo : Équipé de deux prises secteur supportant jusqu’à 1200 W, l’algorithme intégré à l’appareil peut abaisser la puissance des appareils à forte consommation à moins de 2500 W pour une utilisation plus sûre

Autonomie de 10 ans : Utilisant des batteries LiFePO4 de première qualité, la PowerRoam peut durer jusqu’à 6 fois plus longtemps que les batteries lithium-ion traditionnelles

ASI : En cas de coupure de courant, la PowerRoam 1200 peut fournir de l’énergie en continu, lorsqu’il est connecté à une prise, dans les 20 ms suivant la coupure

Contrôle par application : Gérez la PowerRoam 1200 par l’application dédiée et ajustez les paramètres d’alimentation à la volée. Vous pouvez également effectuer des contrôles de diagnostic et voir la quantité d’énergie restante dans l’unité

Chargement solaire : Grâce à deux panneaux solaires de 200 W, vous pouvez recharger complètement la centrale en quatre heures.

Alimenter toute une série d’appareils et de dispositifs

Alors que certaines powerstations portables ne peuvent alimenter que quelques appareils, la Ugreen PowerRoam 1200 pourrait vous surprendre par ses capacités.

Entrée

AC : 100-130V~ 60 Hz 15A Max

Solaire : 12-48V=15A 400 W Max

DC/ Chargeur de voiture : 12V/24V=8A Max

Sortie

AC (x6) : 120V~ 60 Hz 10A 1200 VA/1200 W Max (onde sinusoïdale pure)

USB-A (x2) : Port unique : 5V=3 A/9 V=2 A/12 V=1,5 A/5 V=4,5 A 22,5 W Max (Port double 45W Max)

USB-C (x2) : Port unique : 5V=3A/9V=2A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/20V=5A 100 W Max (double port 200W Max)

Chargeur de voiture (x1) : 12V=10A 120 W Max

DC 5521 (x2) : Port unique 12V=5A 60 W Max (Chargeur voiture + DC5521 x2 = 120W Max)

Puissance de sortie totale : 1565W Max

Mais qu’est-ce que tout cela représente dans la vie réelle ? La Ugreen PowerRoam 1200 peut alimenter une machine (40W) pendant 14 heures, un réfrigérateur portable (120W) pendant 6 heures, charger un téléphone portable de 11 Wh 73 fois, et un ordinateur portable de 60 Wh 14 fois.

Grâce à la technologie U-Turbo, elle peut alimenter un sèche-cheveux (1600 W), un gril électrique (1800 W), une bouilloire électrique (1500 W) ou une friteuse (1800 W) pendant 0,8 heure. C’est assez puissant si l’on considère que cet appareil peut répondre à vos besoins en électricité, où que vous soyez.

Explorez en toute confiance sans perte d’énergie

Que vous receviez des amis dans votre jardin, que vous souhaitiez écouter de la musique pendant que vous bronzez sur la plage ou que vous deviez préparer un repas pour la famille lors d’un voyage en camping, la Ugreen PowerRoam 1200 peut vous fournir ce dont vous avez besoin.

Dotée d’une multitude de fonctions utiles, cette powerstation peut également sauver la situation en cas de besoin. Ne laissez pas les pannes de courant gâcher votre journée !

La Ugreen PowerRoam 1200 est disponible sur Amazonet Ugreen au prix de 1 200 euros.