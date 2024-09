DJI Mavic 4 : Fuite d’image, le nouveau drone se dévoile !

Le DJI Mavic 3, malgré ses qualités indéniables, commence à dater. Une image récemment divulguée, censée montrer le DJI Mavic 4, suggère qu’un nouveau modèle est en préparation et pourrait être lancé prochainement.

Cette fuite provient de @Quadro_News sur X, un informateur réputé pour ses révélations sur DJI. L’image montre ce qui semble être un boîtier de caméra repensé pour le Mavic 4, juste à côté d’un DJI Mavic 3 Pro.

Bien que l’image ne révèle pas grand-chose, @OsitaLV sur X a repéré ce qui ressemble à des capacités d’inclinaison à 90 degrés pour la caméra, offrant potentiellement aux utilisateurs encore plus de flexibilité pour capturer des images parfaites. Des améliorations du capteur semblent également être à l’ordre du jour.

Malheureusement, aucune indication sur les spécifications de la caméra n’est disponible pour le moment. À titre de référence, la version Pro du DJI Mavic 3, également visible sur la photo, propose un capteur principal Hasselblad Four Thirds de 20 MP, ainsi que deux téléobjectifs.

Un lancement en 2024 du DJI Mavic 4 ?

La grande question est de savoir quand le DJI Mavic 4 sera officiellement dévoilé. DJI a déjà lancé le compact DJI Neo et la Osmo Action 5 Pro, rivale de la GoPro, il y a quelques jours. Les signes indiquent que le Mavic 4 pourrait également être lancé en 2024.

Cela ferait des prochains mois une période très chargée pour DJI. Peut-être que l’ombre d’une éventuelle interdiction américaine plane sur l’entreprise, la poussant à lancer autant de matériel que possible avant que des restrictions ne soient mises en place.

D’autres modèles DJI attendus

La seule autre fuite notable concernant le DJI Mavic 4 concernait également une image de la configuration de la caméra. Nous sommes donc encore dans le flou quant aux spécifications et aux capacités de ces caméras.

Parallèlement, plusieurs fuites ont eu lieu autour du drone milieu de gamme DJI Air 3S, suggérant d’importantes améliorations de la caméra et montrant le drone en vol. Ce modèle pourrait également faire son apparition dans les prochains mois.

En attendant d’en savoir plus, cette fuite concernant le DJI Mavic 4 attise la curiosité et laisse présager un nouveau drone aux capacités photographiques et vidéo impressionnantes.