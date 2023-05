Xbox commence à tester une nouvelle interface d’accueil plus élégante

Si vous souhaitez essayer la nouvelle expérience Xbox Home, vous devez rejoindre le programme Xbox Insider , qui permet aux utilisateurs de tester les dernières mises à jour en avant-première. Vous devez vous inscrire aux anneaux de test Alpha Skip-Ahead et Alpha pour être éligible. Téléchargez l’application en recherchant « Xbox Insider Hub » sur votre Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S, puis suivez les instructions de l’application pour participer au programme de votre choix.

Autre nouveauté intéressante : le nouvel écran d’accueil Xbox peut désormais signaler que quelque chose dans une section nécessite votre attention . Par exemple, si vos jeux sont en attente de mise à jour ou si un article de votre liste de souhaits est en vente, vous verrez un indicateur sur la tuile de votre bibliothèque de jeux et sur les tuiles du Microsoft Store. Il est possible que Microsoft modifie le comportement et la portée de cette fonctionnalité pendant qu’elle est encore en cours de finalisation.

Microsoft a déclaré avoir commencé par des centaines de propositions de modifications avant de parvenir à un résultat plus équilibré. L’entreprise a testé des prototypes auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs testeurs. « Il s’agit d’un équilibre entre l’expérience, l’accessibilité, la fonction et les besoins de notre communauté », a écrit Ivy Krislov, responsable de Xbox Experiences.