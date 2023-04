La nouvelle mise à jour de Kindle Scribe ajoute une fonctionnalité très attendue

Le Kindle Scribe est le premier d’une nouvelle race de Kindle : un lecteur de livres électroniques qui sert également de dispositif de prise de notes grâce à un stylet inclus. C’est un appareil étonnamment bon et l’un de mes gadgets préférés de 2022.

Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour signifie qu’il est sur le point de s’améliorer encore. En effet, une mise à jour over-the-air facilitera l’envoi de documents à votre Kindle Scribe tout en ajoutant la possibilité d’afficher plusieurs pages de notes et de livres électroniques à la fois, ainsi que des améliorations de la lisibilité des PDF.

La principale caractéristique de cette mise à jour est la possibilité de partager directement des documents de Microsoft Word vers votre Kindle Scribe. Cette fonctionnalité a été annoncée en septembre lors de la présentation du Scribe, mais elle n’a jamais été disponible depuis. Aujourd’hui, elle est enfin prête à être utilisée.

Disponible à la fois dans l’application Microsoft Word pour ordinateur de bureau et pour navigateur, vous pouvez envoyer un document sous forme imprimée (afin de pouvoir y apporter des modifications sur votre Scribe) ou sous forme de livre Kindle (afin de pouvoir y ajouter des notes manuscrites autocollantes). Cette fonction sera certainement très appréciée des correcteurs et des évaluateurs de contenu long, qui pourront envoyer de longs documents à leur Scribe et les lire confortablement installés dans un fauteuil plutôt que sur un bureau d’ordinateur.

Cette fonctionnalité est déployée dans l’application Windows de Microsoft Word, avec une prise en charge ultérieure sur le Web et sur macOS. Pour l’essayer, ouvrez un document, puis choisissez Fichier > Exporter (ou Partager) > Envoyer à Kindle. Vous pouvez alors choisir l’option « Comme un document imprimé » pour écrire et modifier sur la page avec le Scribe, tandis que l’option « Comme un livre Kindle » utilise des notes autocollantes manuscrites. Vous pourrez toujours envoyer des documents à d’autres Kindle, mais seul le Scribe aura la possibilité d’apporter des modifications ou d’ajouter des notes autocollantes.

Une nouvelle vue

La mise à jour comprend également une nouvelle vue pour votre carnet de notes. Une nouvelle vue « Bird’s Eye View » tire le meilleur parti du grand écran du Scribe et affiche neuf pages de carnet de notes à la fois, ce qui permet une gestion rapide et facile de vos carnets de notes. Les utilisateurs pourront également ajouter ou insérer des pages et déplacer ou supprimer des pages individuelles à partir de cette vue. Dans le même ordre d’idées, la lecture de livres électroniques a été améliorée pour tirer parti de l’écran plus grand, puisque vous pourrez désormais choisir un affichage sur deux colonnes tout en lisant en mode paysage, ce qui vous donnera une impression de « livre » plus traditionnel lorsque vous lirez sur votre Scribe.

Enfin, Amazon apporte également quelques améliorations à la lecture des PDF avec l’inclusion d’un curseur de contraste, améliorant ainsi la lisibilité des PDF et facilitant la lecture, l’écriture et la modification des annotations que vous avez faites sur les PDF.

Ce n’est que la dernière d’une série de mises à jour pour le Kindle Scribe, il est donc probable qu’Amazon ait encore d’autres atouts dans sa manche en ce qui concerne cet appareil.