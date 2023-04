L’iPhone SE 4 et sa puce interne 5G ne sera jamais produit en masse

Le smartphone le moins cher que vous pouvez actuellement acheter chez Apple est l’iPhone SE 2022. Pour un prix de départ de 559 euros, il est doté de la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13 mini à 809 euros. Apple n’a pas relancé l’iPhone mini l’année dernière, ce qui signifie que l’iPhone le plus abordable de cette année commencera probablement à 1 019 euros. Pendant un certain temps, on a espéré que l’iPhone SE aurait bientôt un successeur. Mais si l’on en croit un nouveau rapport, le grand public ne pourra pas acheter l’iPhone SE 4.

Depuis plus de deux ans, des rumeurs font état d’un iPhone SE plus moderne. Il devrait abandonner le design désuet et l’écran LCD du modèle actuel. Le rapport le plus récent indique qu’il pourrait arriver en 2025 avec un modem 5G interne.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a jeté un froid sur cette rumeur. Apparemment, le modèle analogue à l’iPhone 14 que l’on pensait être l’iPhone SE 4 était un prototype d’ingénierie pour une puce de bande de base 5G personnalisée. Ainsi, même si Apple peut produire quelques unités à des fins de test, le modèle ne sera jamais produit en masse.

Updates on iPhone SE 4 research and prediction: 1. I previously predicted that the iPhone SE 4 would be a derivative model of the iPhone 14. However, my latest research indicates that this derivative model will likely be an engineering prototype for Apple in-house 5G baseband… https://t.co/9m5SjSvrKS — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 13, 2023

Afin de réduire sa dépendance à l’égard de la puce 5G de Qualcomm, Apple a tenté de fabriquer son propre modem. Si le prototype de l’iPhone SE fonctionne comme prévu, nous pourrions voir un smartphone Apple commercialisé avec une puce 5G interne en 2025.

Kuo n’a pas précisé si l’iPhone SE figurait dans la feuille de route prévisible d’Apple. Cependant, les signes ne semblent pas très prometteurs. Nous avons entendu de nombreux rapports sur l’annulation du prochain iPhone SE. Le modèle actuel n’aurait pas eu de succès. Étant donné que les modèles mini n’ont pas non plus été un succès, on peut supposer que la plupart des gens ne veulent tout simplement pas de petits smartphones.

Les clients d’Apple semblent plus intéressés par les modèles Pro plus onéreux, ce qui explique apparemment pourquoi l’entreprise prépare un modèle Ultra qui succédera à l’iPhone 14 Pro Max.