Snapchat lance de nouvelles Stories « After Dark » et des filtres d’appel

Autre nouveauté axée sur les créateurs : les Stories publiques, qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu avec tout le monde, et qui s’accompagnent désormais d’un système de planification. Les créateurs pourront également enregistrer l’une de leurs Stories préférées dans leur profil d’utilisateur, et un système d’intégration Linktree a été mis en place pour permettre aux utilisateurs de retrouver leurs stars préférées sur tous les réseaux sociaux.

Snapchat améliore l’apparence et la convivialité de l’application avec quelques ajouts de fonctionnalités amusantes . Le réseau social, qui a été la première à utiliser les Stories, tente maintenant de réimaginer le format de publication éphémère avec ce qu’on appelle les Stories « After Dark » (Stories après la tombée de la nuit).