Apple pourrait lancer le MacBook Air OLED dès 2024

Apple pourrait préparer un nouveau MacBook Air équipé d’un écran OLED, selon le site Web technologique coréen The Elec. Il est intéressant de noter que certains suggèrent que le MacBook Air pourrait être équipé de cette technologie haut de gamme avant les modèles phares d’Apple, les MacBook Pro.

À l’heure actuelle, aucun des ordinateurs portables MacBook d’Apple n’est équipé d’un écran OLED, mais plutôt d’un écran Liquid Retina basé sur la technologie LCD. Cela pourrait changer si les affirmations de The Elec s’avèrent exactes.

Le rapport indique que LG Display développe actuellement des panneaux OLED pour les tablettes iPad Pro de 11 et 12,9 pouces d’Apple, mais que l’entreprise n’a pas la capacité de production nécessaire pour développer des « modèles supplémentaires », tels que ceux qui pourraient être utilisés dans un écran d’ordinateur portable.

Apple a donc demandé à son grand rival Samsung de prendre le relais. Cette situation n’est pas aussi inhabituelle qu’il y paraît : Samsung fabrique actuellement un grand nombre de panneaux OLED pour la gamme d’iPhone 14, par exemple.

Cependant, il pourrait y avoir un problème — ou plusieurs, en fait. D’une part, The Elec indique qu’il n’y a pas de date de sortie pour le MacBook Air OLED, et qu’il pourrait donc s’écouler un certain temps avant qu’il ne soit lancé.

Le rapport indique également qu’il n’est pas certain que le MacBook Air OLED soit commercialisé dès le départ. Il est possible qu’Apple teste simplement si Samsung a les capacités et la qualité nécessaires pour produire le nombre de panneaux dont elle aura besoin. The Elec a également suggéré que les panneaux du MacBook Air pourraient servir d’essai pour un futur MacBook Pro OLED.

Lancement en 2024 ?

Cependant, d’autres indices laissent penser qu’un MacBook OLED pourrait être tout proche. Ross Young, expert de l’industrie de l’affichage, a affirmé que le premier MacBook OLED ferait son apparition en 2024 et qu’il s’agirait d’un MacBook Air, comme l’affirme le rapport de The Elec.

Cette affirmation a été confirmée par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a également déclaré qu’un MacBook Air OLED pourrait arriver en 2024. Kuo a expliqué en janvier que les panneaux OLED permettent aux ordinateurs portables d’être plus fins, plus légers et d’avoir une meilleure autonomie. Les écrans OLED permettent également « des options de conception de facteurs de forme plus diversifiés », selon Kuo, y compris ceux utilisés dans le futur ordinateur portable pliable d’Apple, selon les rumeurs.

Tous ces rapports semblant confirmer qu’Apple travaille sur des ordinateurs portables OLED, il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant de voir les fruits du travail de la société. Les MacBook d’Apple sont déjà connus pour leurs superbes écrans, et l’ajout de la technologie OLED pourrait les aider à dépasser la concurrence.