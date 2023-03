OnePlus confirme les caractéristiques du Nord CE 3 Lite à venir

OnePlus s’apprête à lancer son prochain smartphone de marque Nord le 4 avril 2023. OnePlus a déjà dévoilé l’apparence du smartphone et partagé une grande partie de ses spécifications par le biais de canaux officiels et de partenariats avec des revendeurs en ligne tels qu’Amazon. En outre, le président et directeur de l’exploitation de la société, Kinder Liu, a donné tous les détails essentiels sur le OnePlus Nord CE 3 Lite.

Dans une interview accordée à TechRadar, Liu a révélé les caractéristiques essentielles du OnePlus Nord CE 3 Lite. Comme son prédécesseur, le Nord CE 3 Lite est strictement un smartphone 5G de milieu de gamme inférieur avec des spécifications qui en font un choix viable pour tous ceux qui veulent l’interface OxygenOS propre et sans bloatware sans dépenser plus pour le smartphone phare de l’entreprise — le OnePlus 11, qui a été lancé en février 2023.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite apporte des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur — qui porte un nom tout aussi compliqué et déroutant. Le dirigeant de OnePlus confirme que le prochain téléphone sera équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 695, annoncé pour la première fois en octobre 2021. Il sera associé à 8 Go de mémoire vive et à 8 Go de mémoire virtuelle (la mémoire virtuelle permet aux appareils Android de libérer de la mémoire vive en déchargeant les tâches de faible priorité sur le stockage).

Le Nord CE 3 Lite dispose d’un écran Full HD+ de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plus grand que l’écran de 6,59 pouces du Nord CE 2 Lite. Liu ne divulgue pas d’informations sur la technologie de l’écran, mais il serait inhabituel pour l’entreprise de proposer un AMOLED à ce prix. Le microsite de la société pour le lancement du Nord CE 3 Lite révèle également que l’écran est équipé d’une caméra à poinçon central pour les selfies. L’image confirme également la présence d’un capteur d’empreintes digitales latéral au lieu d’un capteur intégré à l’écran.

Les images révèlent une triple caméra arrière et Liu confirme que le Nord CE 3 Lite sera le premier smartphone OnePlus avec une caméra primaire d’une résolution de 108 mégapixels. Bien que Liu ne parle pas des deux autres caméras, une fuite datant d’une semaine suggère que le téléphone sera équipé d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, d’une caméra macro de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies.

En outre, le dirigeant a confirmé que le smartphone fonctionne avec la dernière version de la surcouche de OnePlus — OxygenOS 13.1, qui est basé sur Android 13.

Charge plus rapide et prix équitable

Outre ces détails partagés par Liu, OnePlus a déjà confirmé que le Nord CE 3 Lite serait doté d’une batterie de 5 000 mAh, soit la même que celle de la précédente génération. La vitesse de charge a été augmentée à 67W contre 33W sur le Nord CE 2 Lite. En outre, OnePlus a confirmé deux options de couleur — Pastel Lime et Chromatic Gray — pour le smartphone.

Liu laisse le prix du OnePlus Nord CE 3 Lite pour l’événement du 4 avril. Cependant, l’informateur mentionné ci-dessus affirme que le téléphone sera vendu au prix de 329 euros pour la configuration 8 Go/128 Go. Ce prix représente une légère augmentation par rapport aux 275 euros (pour 8 Go/128 Go) de la précédente génération, mais il est justifié par les améliorations apportées dans presque tous les domaines.

Enfin, le OnePlus Nord CE 3 Lite devrait être disponible au Royaume-Uni, en Europe et en Asie.