Comment renforcer votre profil LinkedIn avec l’IA ?

Il serait injuste de nous définir uniquement par notre travail. En même temps, on ne peut nier l’importance du travail dans notre vie. Et, LinkedIn est une plateforme qui permet aux personnes de faire progresser leur carrière et d’établir des réseaux de précieux contacts professionnels.

La question est de savoir combien de ces personnes tirent le meilleur parti des diverses possibilités offertes par LinkedIn. Ceux qui craignent que ce ne soit pas le cas seront heureux d’apprendre que la plateforme a introduit un nouvel outil d’intelligence artificielle conçu pour y contribuer. Voici comment il peut vous aider à optimiser votre profil et à gravir quelques échelons.

Comment la fonctionnalité d’IA de LinkedIn peut-elle aider les utilisateurs ?

Il est difficile de nier à quel point LinkedIn peut-être un outil puissant. En avril 2022, LinkedIn a indiqué que 6 personnes trouvaient un emploi sur LinkedIn toutes les 60 secondes (oui, en moyenne une toutes les 10 secondes). Bien sûr, la clé est de créer un profil efficace.

Heureusement, les outils d’IA peuvent simplifier ce processus. De ChatGPT à DuckAssist de DuckDuckGo, de tels outils existent pour faciliter nos vies en ligne, et la fonctionnalité d’IA de LinkedIn s’est récemment développée. Deux domaines principaux — la création de profils et les offres d’emploi — ont été couverts par l’IA de LinkedIn.

Comme les utilisateurs de LinkedIn le savent, la plateforme met l’accent sur les talents uniques des utilisateurs, leurs domaines d’expérience et les autres facteurs qui font de quelqu’un la bonne personne pour l’emploi et le domaine dans lequel il est employé et à la recherche d’un poste. LinkedIn appelle cela « mettre en valeur votre personnalité professionnelle », et certains des abonnés à LinkedIn Premium participent au test d’un outil d’aide à l’intelligence artificielle qui les aide à faire cela.

L’outil, semble-t-il, se concentre sur deux zones d’un profil que les utilisateurs connaissent bien : Le titre et À propos de. Tout en remplissant ces sections, l’outil analyse d’autres parties du profil et utilise ces informations pour fournir des suggestions personnalisées sur les compétences et les domaines d’expertise importants à inclure. Les utilisateurs peuvent ensuite les inclure ou les adapter à leurs propres préférences.

Quelles sont les autres possibilités offertes aux utilisateurs ?

Les utilisateurs de LinkedIn qui recherchent de nouveaux postes à pourvoir peuvent bien sûr passer beaucoup de temps à consulter les diverses opportunités publiées sur la plateforme. Pour le recruteur, il s’agit d’apporter le plus grand soin à ces dernières. Un manque de détails ou une simple formulation maladroite peut dissuader un candidat par ailleurs parfait de se manifester.

Comment s’assurer que le candidat parfait et le rôle parfait se rejoignent dans une glorieuse harmonie ? Cette nouvelle mise à jour de l’IA générative peut y remédier. Lors de la publication d’un poste, l’utilisateur peut saisir les informations de base (telles que l’intitulé du poste) et l’outil se chargera de rédiger une description de poste à partir de là. Il est même possible de spécifier des recommandations de compétences en les « important » d’un membre du réseau occupant un poste similaire.

Cette fonction est analogue à l’extension GhostWrite pour ChatGPT, qui permet de générer des e-mails.

Espérons que cela contribuera à faire entrer les employés et les employeurs dans une nouvelle ère sur LinkedIn. L’accent mis sur l’examen et la personnalisation du contenu généré est important à garder à l’esprit, tout comme le fait que LinkedIn a promis de « continuer à itérer et à faire évoluer l’outil » afin d’améliorer ses performances dans le monde réel.