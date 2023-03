Le Insta360 Flow est un stabilisateur de téléphone avec tous les accessoires nécessaires

« Pour notre premier cardan pour smartphone, nous voulions un appareil qui aille au-delà des fonctionnalités de base d’un cardan et qui offre une toute nouvelle façon de filmer des moments sur votre smartphone. Alimenté par notre technologie AI, affinée au cours d’années de recherche et de développement, Flow suit, stabilise et édite le contenu pour vous », a déclaré JK Liu, fondateur d’Insta360.

L’une des caractéristiques de la Flow qui fait défaut au Osmo Mobile 6 est une fixation intégrée pour un microphone, qui ne serait pas confronté aux mêmes limitations d’espace que le branchement d’un microphone directement sur le port USB ou Lightning de leur smartphone. Insta360 annonce également que le Flow peut offrir 12 heures d’utilisation , contre 6 heures et 24 minutes pour DJI. Cela est dû à la plus grande batterie de 2 900 mAh du Flow, qui est également conçue pour servir de batterie externe pour votre smartphone en cas de besoin.

Le Insta360 Flow s’agit d’un stabilisateur pour smartphone qui utilise la technologie AI pour maximiser les capacités de stabilisation et garantir des prises de vue sans tremblement avec votre smartphone dans tous les contextes possibles. Il convient aux photos d’action et, en fait, à tous les types de photos.

Au fil des ans, des efforts ont été faits pour réduire l’effet de tremblement des appareils photo portables et des smartphones, mais il n’est pas toujours possible d’y remédier complètement sans matériel spécifique. Si vous avez besoin d’un véritable stabilisateur, cette nouvelle option de Insta360 pourrait être intéressante.