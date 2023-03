by

iOS 17 comprendra des fonctionnalités très demandées, et sera importante

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a modifié la stratégie d’iOS 17 dans ses dernières phases de développement, en introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ce qui laisse présager une mise à jour plus importante que prévu.

Une fuite suggère qu’Apple prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans le futur iOS 17, qui devrait être annoncé en juin 2023. MacRumors rapporte que Gurman suggère que la mise à jour pourrait être plus importante qu’initialement prévu.

Alors que les rapports précédents indiquaient qu’Apple donnerait la priorité à la stabilité et à la correction des problèmes sous-jacents, l’entreprise aurait changé de stratégie et prévoit désormais de lancer iOS 17 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

En janvier dernier, Gurman avait suggéré que la prochaine mise à jour d’iOS 17 pourrait ne pas être aussi importante que les précédentes mises à jour de l’iPhone, car Apple se concentrait principalement sur son casque de réalité mixte tant attendu. Comme d’habitude, la société devrait donner un aperçu de la mise à jour lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC 2023) en juin, avant de la lancer à l’automne.

La mise à jour devrait inclure diverses améliorations et nouvelles fonctionnalités telles qu’une expérience CarPlay actualisée, des modifications de Siri, la prise en charge du sideloading d’applications et des boutiques d’applications alternatives, la prise en charge du casque de réalité mixte, et bien d’autres choses encore.

Gurman a annoncé dans sa lettre d’information « Power On » qu’une nouvelle stratégie adoptée au cours du processus de développement de la mise à jour a permis d’ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités.