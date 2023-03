NordPass annonce la prise en charge des Passkeys

Les Passkeys sont l’avenir de la sécurité numérique. Des gestionnaires de mots de passe tels que 1Password, Dashlane et LastPass ont déjà annoncé la prise en charge de cette nouvelle technologie. NordPass rejoint cette liste cette semaine avec la prise en charge des Passkeys dans son application.

Drumroll, please! 🥁 Passkeys have entered the scene: from now on, you’ll be able to store them with NordPass 🎉

— NordPass (@NordPass) March 14, 2023