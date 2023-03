Huawei redessine 13 000 composants et 4 000 circuits imprimés pour contourner les sanctions américaines

Dans un discours prononcé par Ren Zhengfei, fondateur de Huawei, qui a été couvert par le South China Morning Post , il a été révélé que Huawei a surmonté les sanctions américaines en modifiant et en remplaçant plus de 13 000 composants et 4 000 cartes de circuits imprimés au cours des trois dernières années .

