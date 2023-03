La consolidation tant attendue de Tasks et des rappels de Google commence en mars

En mettant un calendrier sur le mouvement qu’il a annoncé en septembre, Google indique que les utilisateurs seront en mesure de gérer toutes les tâches créées dans diverses applications Google à partir de Google Tasks à partir de mars.

Si vous avez utilisé les rappels dans Google Agenda et Google Assistant, Google cherche depuis quelque temps à s’en débarrasser et à les déplacer vers son application dédiée à cet effet, Google Tasks. La société est maintenant prête à précipiter ce changement pour tout le monde.

Comme la société l’avait annoncé précédemment, Google procédera à la migration des rappels existants dans Google Agenda et Assistant vers Google Tasks au cours des prochains mois. Au cours des prochaines semaines, les utilisateurs commenceront à voir des pop-ups pour les informer du changement, leur donnant également un raccourci pour migrer les rappels existants dans Tasks. Cependant, à partir de mai, Google commencera à migrer automatiquement tous les rappels restants vers Tasks, dans la mesure du possible, et si certains rappels n’ont pas été migrés pendant cette période, toutes les données de rappel restantes seront supprimées le 22 juin.

Ce n’est pas comme si vous perdiez une quelconque fonctionnalité en migrant toutes ces données vers Tasks. Elles fonctionnent également avec Assistant et Agenda, et vous pourrez également y accéder depuis Gmail, Docs, Sheets et Slides. Donc, c’est probablement un changement qui est bienvenu. Désormais, vous n’aurez plus à changer d’onglet pour vous rappeler de lire un e-mail plus tard afin de pouvoir répondre à un e-mail urgent tout de suite. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour l’ajouter à votre liste de tâches.

Vous pourrez également utiliser votre voix pour créer des rappels avec Google Assistant. Ceux-ci apparaîtront également dans Google Tasks, à côté de ceux créés dans Gmail et d’autres applications. Si vous souhaitez séparer et organiser toutes ces différentes tâches, vous pourrez également utiliser les fonctionnalités déjà présentes dans Google Tâches pour créer plusieurs listes et mettre en évidence les tâches importantes.

Enfin un outil centralisé

Cette évolution répond à une plainte majeure que nous avons longtemps formulée à l’égard du système de gestion des tâches de Google et permet désormais de tout voir en un seul endroit. Elle permet également de s’aligner sur l’application To Do de Microsoft, plus utile, qui intégrait déjà les tâches dans Outlook, Planner et Teams.

Le nouveau système de tâches et de rappels de Google a encore quelques problèmes à régler. Par exemple, les rappels créés dans l’application de prise de notes Keep de Google ne seront pas transférés dans l’application Tasks. Bien qu’ils restent dans l’application Keep, cela signifie qu’ils n’apparaîtront plus non plus dans Google Agenda. Par ailleurs, Google Tasks ne dispose toujours pas des fonctionnalités offertes par d’autres applications de gestion de projet, comme la possibilité de rechercher dans vos tâches et de les classer par ordre de priorité.

Si vous avez un compte personnel, Google devrait s’occuper de tout au cours des prochains mois. Si votre entreprise a désactivé les tâches, vous risquez de perdre toutes les données de rappel si elles ne sont pas activées avant le 22 juin.