Google pourrait doter le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro d’un outil qui floute les vidéos

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro vont probablement recevoir un nouvel outil qui floute essentiellement les vidéos. Il semble que Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité nommée « Video Unblur » pour ses futurs smartphones Pixel, après l’arrivée de l’option « Photo Unblur » sur le Pixel 7. Le géant de la recherche semble donner aux acheteurs plus de raisons de choisir son appareil mobile phare plutôt que ce que proposent Apple ou Samsung.

L’outil Anti-flou de Google, qui a fait ses débuts sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, est l’une des caractéristiques qui le distinguent des iPhone ou des appareils Galaxy de Samsung. En termes simples, c’était l’un de ses arguments de vente, en plus de ses performances d’appareil photo de premier ordre et de son prix plus abordable.

Maintenant que la série Pixel 7 est dans les rayons depuis un certain temps, Google travaille sur son successeur, vraisemblablement la gamme Pixel 8. Et pour rendre le smartphone phare de nouvelle génération plus attrayant, le célèbre géant de la technologie doit offrir quelque chose de nouveau. Il semble donc que Google envisage d’étendre son outil Photo Unblur aux vidéos.

La fonctionnalité Anti-flou aide ses utilisateurs à transformer leurs photos floues d’apparence laide en photos nettes et claires. Cela a été une option pratique pour les images, qui deviennent parfois un peu trop floues pour même arriver sur Instagram.

Fonctionnalité de flou vidéo encore en cours de développement

Il semble que les vidéos floues pourraient bientôt avoir une solution analogue. 9to5Google a découvert sous l’APK de l’application Google Photos qu’une nouvelle fonctionnalité est en cours de développement, qui floute les vidéos plutôt que les images. Bien que le code de l’interface Unblur Video UI soit déjà présent, l’outil lui-même n’est pas encore disponible pour être testé. Le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité potentielle n’est donc pas clair.

Il convient de mentionner que la fonction Anti-flou est exclusive aux smartphones Google Pixel. Ainsi, si vous possédez un iPhone d’Apple ou un smartphone Android autre qu’un Pixel, vous n’aurez pas accès à cet outil de retouche photo spécifique.

Et, le nouvel outil Video Unblur sur lequel Google travaille pourrait également finir par être une fonctionnalité exclusive aux smartphones Pixel. Mais pour l’instant, il est trop tôt pour en être sûr.