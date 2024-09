Arctis GameBuds : SteelSeries relève le défi du son sans fil à faible latence pour les gamers

SteelSeries vient d’annoncer ses nouveaux Arctis GameBuds, des écouteurs sans fil conçus pour offrir une connexion à faible latence pour le jeu sur PC et consoles, ainsi qu’un mode Bluetooth classique pour les autres appareils.

Les Arctis GameBuds résolvent un problème courant rencontré lors de la connexion d’écouteurs tiers aux consoles. Ils offrent une connectivité sans fil stable de 2,4 GHz à très faible latence pour PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC grâce à un nano dongle USB-C. La connectivité Bluetooth 5.3 est également disponible pour d’autres appareils, et un système de commutation sans fil rapide permet de passer facilement d’un mode de connexion à l’autre.

L’un des points forts des Arctis GameBuds est leur chipset sans fil, co-développé avec un partenaire technologique. Ce chipset permet aux écouteurs de se connecter à l’application SteelSeries Arctis pour des personnalisations d’égalisation paramétrique et plus de 100 préréglages audio spécifiques aux jeux.

De plus, les écouteurs prennent en charge l’audio spatial à 360 degrés et la réduction active du bruit (ANC) pour bloquer les sons parasites.

Vous pouvez également basculer entre les modes ANC et transparence dans l’application mobile ou ajuster le niveau de bruit annulé ou autorisé. Les applications SteelSeries mobiles et de bureau vous permettront de contrôler ces paramètres et d’afficher les niveaux de durée de vie de la batterie pour chaque écouteur et l’étui de chargement.

Une autonomie impressionnante et un design ergonomique

Les Arctis GameBuds offrent une excellente autonomie avec jusqu’à 10 heures d’utilisation continue, et l’étui de chargement fournit 30 heures supplémentaires. Ils sont également dotés d’une fonction de charge rapide, offrant 3 heures de lecture pour une charge de 15 minutes. L’étui lui-même prend en charge la charge sans fil Qi. Bien que les écouteurs soient destinés aux joueurs, vous pouvez toujours les utiliser avec votre smartphone avec les mêmes commandes que vous utiliseriez pour d’autres écouteurs sans fil.

SteelSeries affirme que la conception des Arctis GameBuds est basée sur plus de 62 000 scans d’oreilles. Les écouteurs sont livrés avec plusieurs embouts en silicone pour un ajustement sûr et confortable, et leur indice de résistance à l’eau IP55 les protège de la poussière, de la saleté et de l’eau.

Bien que les GameBuds fonctionnent sur consoles et PC, il existe des modèles distincts pour Xbox et PlayStation. Si vous achetez le modèle PlayStation, il ne fonctionnera que sur les consoles, PC et mobiles de Sony, mais la version Xbox fonctionne sur toutes les plateformes. La variante Xbox comprend une puce supplémentaire pour adhérer aux politiques de sécurité de Microsoft et un bouton coulissant pour passer à la compatibilité Xbox. Le modèle blanc est exclusif à PlayStation, et il existe une variante noire pour Xbox et PlayStation.

Prix et disponibilité

Les Arctis GameBuds sont désormais disponibles en précommande dans le monde entier et seront commercialisés le 29 octobre 2024. Vous pouvez les acheter sur le site officiel pour 169,99 euros, ce qui semble être un prix compétitif si les écouteurs tiennent leurs promesses en matière d’audio à faible latence.

Les Arctis GameBuds semblent être une option intéressante pour les joueurs à la recherche d’écouteurs sans fil de haute qualité offrant une expérience de jeu immersive. Avec leur faible latence, leur qualité sonore personnalisable et leur autonomie impressionnante, ils pourraient bien devenir un incontournable pour les gamers.