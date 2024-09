L’IA de LinkedIn se nourrit de vos données, êtes-vous au courant ?

L’intelligence artificielle est partout, même sur LinkedIn. Mais saviez-vous que LinkedIn utilise vos données pour entraîner ses modèles d’IA ? Une pratique discrète qui soulève des questions de confidentialité. Il semblerait que cela impacte les utilisateurs de LinkedIn aux États-Unis — mais pas dans l’UE, l’EEE ou la Suisse, probablement en raison des règles de confidentialité des données de ces régions.

Cette option n’est pas nouvelle. Mais, comme l’a d’abord rapporté 404 Media, LinkedIn n’a pas actualisé sa politique de confidentialité pour refléter l’utilisation des données.

LinkedIn et l’IA : une relation opaque

Depuis l’essor de l’IA générative, de nombreuses entreprises, dont Google, ont été critiquées pour leur utilisation des données utilisateur sans leur consentement explicite. LinkedIn, grâce à ses liens avec Microsoft (qui finance OpenAI), a récemment introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA.

Si LinkedIn a largement communiqué sur le lancement de ces fonctionnalités, la société n’a pas informé clairement ses utilisateurs que l’option permettant d’entraîner les modèles d’IA générative était activée par défaut pour la plupart d’entre eux.

Concrètement, cela signifie que LinkedIn collecte et exploite vos publications et vos données depuis plusieurs mois pour « améliorer » ses services (qui incluent désormais des outils d’IA générative), sans que vous en soyez réellement conscients. Ce n’est malheureusement pas la première fois que LinkedIn est épinglé pour des pratiques douteuses en matière de confidentialité, comme la copie du contenu du presse-papiers des utilisateurs sans autorisation.

Une option cachée pour protéger vos données

Non seulement LinkedIn n’a pas alerté ses utilisateurs de ce changement important dans sa politique de confidentialité, mais l’option permettant de désactiver ce paramètre est enfouie dans les méandres des menus du site Web et de l’application, la rendant difficile à trouver pour la plupart des utilisateurs.

Si vous êtes un utilisateur actif de LinkedIn et que vous n’appréciez pas que la plateforme utilise vos données pour alimenter ses outils d’IA générative, voici comment vous pouvez y remédier.

Comment empêcher LinkedIn d’utiliser vos données pour entraîner ses modèles d’IA ?

La méthode la plus rapide consiste à ouvrir LinkedIn dans un navigateur Web, à cliquer sur votre photo de profil en haut à droite pour accéder au menu « Paramètres et confidentialité », puis à cliquer sur l’onglet « Confidentialité des données ». Recherchez ensuite l’option « Données pour l’amélioration de l’IA générative ».

Vous constaterez probablement que cette fonctionnalité est activée par défaut. Il vous suffit alors de désactiver le bouton à côté du texte « Utiliser mes données pour entraîner des modèles d’IA de création de contenu ». Notez que cette option peut être absente ou désactivée par défaut si vous résidez dans l’Union européenne, l’EEE (Espace économique européen) ou en Suisse.

Contrôlez l’utilisation de vos données

Il est important de préciser que la désactivation de ce paramètre empêchera uniquement LinkedIn d’utiliser vos données pour entraîner ses modèles d’IA. Si vous souhaitez un contrôle plus étendu sur les données que LinkedIn collecte à partir de votre profil et de votre contenu à d’autres fins que l’entraînement de modèles d’IA, il est conseillé de consulter l’onglet « Données publicitaires » dans le menu « Paramètres », de sélectionner les options pertinentes et de vous assurer qu’elles sont désactivées.

En somme, si vous tenez à votre vie privée sur LinkedIn, prenez le temps de vérifier vos paramètres de confidentialité et de désactiver les options qui ne vous conviennent pas. C’est un petit geste pour protéger vos données, mais un grand pas pour préserver votre contrôle sur votre identité numérique.