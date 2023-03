Microsoft Teams se dote d’effets de filtre vidéo et bientôt d’avatars 3D

Bien que les changements semblent quelque peu décevants, ce n’est qu’un début pour Microsoft, qui travaille ensuite sur l’introduction d’avatars dans Teams . Ces personnages numériques sont conçus pour donner aux utilisateurs de Teams une « pause caméra bien nécessaire », selon l’entrée de la feuille de route correspondante. « Vous pouvez ajouter une nouvelle couche de choix à vos réunions et vous représenter comme vous le souhaitez avec des avatars et des réactions personnalisables », peut-on lire.

Selon l’article de blog , les effets visuels comprennent des cadres animés et une modification de la teinte de la vidéo, en plus des outils existants qui permettent aux utilisateurs d’estomper les arrière-plans et d’adoucir le flux vidéo afin de masquer les imperfections.

Le dernier ajout à l’application Teams concerne les filtres , qui, selon l’entreprise, permettront aux utilisateurs d’exprimer leur propre personnalité et, plus important encore, de masquer les parties qu’ils n’aiment pas !

Trois ans après que le monde s’est enfermé et que les logiciels de vidéoconférence ont connu un essor considérable, Microsoft Teams continue d’être une plateforme populaire pour de nombreuses réunions d’affaires et rencontres informelles. Il n’est donc pas surprenant que Microsoft continue d’investir massivement dans le développement de ce qu’elle espère être la meilleure application d’appel vidéo.