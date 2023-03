Face ID sous l’écran pour l’iPhone 17, Touch ID pour l’iPhone 19 ?

Cependant, il semble que cette fonction ne soit pas uniquement destinée à la sécurité, puisque le rapport ajoute qu’ elle pourrait être capable de prendre le pouls et de mesurer l’oxygène dans le sang . Il pourrait donc aider les utilisateurs à collecter des données sur la santé et la forme physique, ce qui est devenu un véritable objectif pour Apple depuis le lancement de l’Apple Watch.

Cela signifierait que l’iPhone 17 (ou plus probablement l’iPhone 17 Pro ou Ultra) serait le premier iPhone à bénéficier de la technologie Face ID sous l’écran. Et il s’agit là d’un scénario idéal, puisqu’il pourrait être repoussé à plus tard que 2025.

Les utilisateurs qui attendent avec impatience un iPhone sans encoche seront déçus ! Cela fait des années que l’on entend dire qu’Apple travaille à déplacer ses capteurs Face ID sous l’écran de l’iPhone, de manière à les rendre invisibles, mais il semble que nous soyons encore à des années de la concrétisation de ce projet. Selon Ross Young, les plans d’inclure Face ID sous l’écran devraient être repoussés d’au moins un an, jusqu’en 2025 ou plus tard, en raison de problèmes de capteurs .