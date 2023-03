Messenger revient finalement dans l’application Facebook

En 2016, Facebook, cherchant à pousser les utilisateurs vers l’application Messenger pour envoyer des SMS, a supprimé les fonctionnalités de SMS in-app de l’application Facebook. Mais, la société mère Meta envisage de réintégrer cette fonctionnalité dans l’application Facebook. La société a annoncé aujourd’hui que plus de 140 milliards de messages sont envoyés chaque jour sur les applications de Meta (qui comprennent également Instagram et WhatsApp en plus de Facebook et Messenger). Sur Instagram, les Reels sont partagés près d’un milliard de fois par jour et le partage privé de Reels se développe sur Facebook.

Par conséquent, Messenger va bientôt rejoindre l’application Facebook. Dans un article de blog qui tente de rassurer les utilisateurs sur le fait que Facebook n’est certainement pas en train de mourir, Meta a officiellement annoncé qu’elle menait un test pour réintégrer Messenger dans l’application Facebook. « Vous verrez que nous étendrons bientôt ce test », écrit Tom Alison, directeur de Facebook, dans l’article de l’annonce.

Il a écrit : « Au cours de l’année à venir, nous mettrons au point d’autres moyens d’intégrer les fonctions de messagerie dans Facebook. En fin de compte, nous voulons qu’il soit facile et pratique pour les gens de se connecter et de partager, que ce soit dans l’application Messenger ou directement dans Facebook ».

Facebook et Messenger se sont séparés pour la première fois en 2014, le PDG Mark Zuckerberg ayant déclaré à l’époque que le fait que Messenger soit une application distincte permettait une « meilleure expérience ». Aujourd’hui, Meta revient sur ce changement, et ce n’est pas vraiment une surprise.

En effet, Facebook ne se considère plus comme une plateforme de réseau social, et préfère être connu comme un lieu de découverte et de partage social. Grâce à l’IA, Facebook affirme qu’elle « fournira du contenu aux personnes qui l’apprécieront le plus ». Elle travaille également d’arrache-pied à l’expansion de sa plateforme de vidéos verticales de courte durée, Reels. Hmm. Des vidéos verticales de courte durée. Pensez-vous à une autre application qui offre cela ? Bien sûr que oui. TikTok, ça vous dit quelque chose ? La principale menace pour Facebook est TikTok, même si cette dernière pourrait être interdite aux États-Unis.

La menace TikTok

Facebook procède à ce changement pour mieux concurrencer TikTok, qui dispose des options de messagerie intégrées dont Facebook s’est débarrassé il y a près de dix ans maintenant. Meta ne dit pas combien de personnes commenceront à voir la boîte de réception intégrée. Personnellement, je suis heureux d’apprendre que Meta réintègre Messenger dans Facebook.

Dans son annonce, Facebook a également réaffirmé qu’il n’avait jamais eu autant d’utilisateurs qu’aujourd’hui. « Contrairement à ce que l’on dit, Facebook n’est ni mort ni mourant, mais bien vivant et prospère avec 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens », écrit Alison. « Les gens utilisent Facebook non seulement pour se connecter à leurs amis et à leur famille, mais aussi pour découvrir ce qui est le plus important pour eux et s’y engager ».

Toutefois, on ne sait pas exactement combien de ces utilisateurs « quotidiens » de Facebook sont ceux qui publient des messages sur la plateforme.