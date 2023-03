Le Google Doodle célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Les réussites significatives dans la vie reposent souvent sur les encouragements de personnes qui inspirent et motivent. La camaraderie et le soutien que les femmes s’apportent les unes aux autres sont à l’honneur chez Google ce mercredi, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2023. Cette journée annuelle est consacrée aux réalisations des femmes et à la sensibilisation aux inégalités entre les hommes et les femmes.

Le doodle de Google met en lumière le soutien que les femmes s’apportent mutuellement pour aller de l’avant et améliorer leur qualité de vie. Les lettres du Doodle présentent des vignettes qui illustrent les différentes façons dont les femmes aident d’autres femmes, explique Google dans une introduction accompagnant le Doodle :

Des femmes en position d’influence qui plaident en faveur du progrès sur des questions essentielles pour la vie des femmes partout dans le monde. Des femmes qui se rassemblent pour explorer, apprendre et défendre leurs droits. Les femmes qui sont les principales soignantes de personnes de tous horizons. Les femmes qui sont des systèmes de soutien essentiels les unes pour les autres dans la maternité

Après avoir subi des siècles d’oppression et d’inégalité, les femmes sont devenues plus actives au début du XXe siècle en faisant campagne pour le changement. En 1908, un groupe de femmes a défilé dans les rues de New York pour réclamer des salaires plus élevés, des horaires de travail plus courts et le droit de vote.

Une célébration le 8 mars

La première Journée de la femme a été célébrée dans tous les États-Unis l’année suivante, conformément à une déclaration du Parti socialiste américain. Cette journée est aujourd’hui célébrée le 8 mars dans des dizaines de pays à travers le monde.

Le Doodle de mercredi a été illustré par l’artiste Alyssa Winans, qui a déclaré avoir passé beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont elle a été soutenue par d’autres femmes tout au long de sa vie. « J’ai toujours bénéficié de la sagesse et du soutien de celles qui m’ont précédée », a-t-elle déclaré à Google. « Je suis reconnaissante pour cela et pour toutes les façons dont je vois les femmes dans ma vie se défendre les unes les autres et défendre leurs valeurs ».