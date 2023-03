Apple lance l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus dans une nouvelle variante de couleur jaune

Apple lance l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus dans une nouvelle variante de couleur jaune

Il est loin le temps où l’iPhone n’existait qu’en deux couleurs. Aujourd’hui, Apple a abandonné l’idéologie du blanc et du noir et a embrassé la couleur dans toute sa splendeur, de nombreux appareils de la société étant désormais disponibles dans une pléthore de teintes audacieuses. Le dernier-né de l’arc-en-ciel d’Apple est le jaune.

Apple vient de présenter l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus dans une nouvelle variante de couleur jaune. Ce dernier vient s’ajouter aux couleurs Mauve, Bleu, (PRODUCT) RED, Minuit et Lumière stellaire de la série iPhone 14. La société n’a pas introduit de nouvelles couleurs pour les modèles iPhone 14 Pro, contrairement au Vert alpin de l’iPhone 13 Pro.

Les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus de couleur jaune conservent les mêmes prix de départ de 1 019 et 1 169 euros que les autres smartphones. Nous avons vu un iPhone jaune pour la dernière fois avec la sortie de l’iPhone 11 en 2019, le successeur de l’iPhone XR jaune qui a été lancé en 2018.

Les nouveaux modèles jaunes seront disponibles en précommande en France et dans d’autres pays à partir de ce vendredi 10 mars, et seront disponibles à partir du mardi 14 mars.

En plus de la nouvelle couleur de l’iPhone, Apple a dévoilé de nouveaux coloris pour les étuis en silicone de l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus : jaune canari, olive, bleu ciel et iris.

Bob Borchers, vice-président d’Apple en charge du marketing mondial des produits, a déclaré à propos de ce lancement :