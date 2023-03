L’iPhone 15 Pro aura un nouveau curseur d’alerte

Les rumeurs et les fuites concernant l’iPhone 15 abondent et pour rejoindre cette liste, nous avons les dernières informations qui font le jour sur le type de boutons de volume que nous aurons sur l’iPhone 15 Pro. De plus, on s’attend à ce qu’il ait un nouveau curseur d’alerte.

Un rapport récent de 9To5Mac suggère que l’iPhone 15 Pro aura un seul bouton pour les fonctionnalités de volume haut et bas au lieu de boutons séparés pour le volume haut et bas. Ce bouton sera très probablement de nature capacitive, ce qui signifie qu’il ne nécessitera pas un clic réel pour fonctionner et ne demandera pas beaucoup de pression.

Pour rappel, un précédent rapport de Ming-Chi Kuo suggérait que les modèles d’iPhone 15 Pro abandonneraient les boutons de volume physiques et opteraient pour une conception de bouton solid-state. C’est quelque chose qu’Apple avait déjà introduit sous la forme du bouton d’accueil de l’iPhone 7 et 8. Les boutons sont censés fournir un retour haptique et pour cela, pourraient inclure trois Taptic Engine.

Il est également suggéré que le bouton de mise en sourdine des iPhone, qui permet de faire taire facilement le smartphone ou de le mettre en sonnerie, va également changer. Au lieu du mécanisme coulissant, il pourrait adopter le mécanisme de pression pour passer en mode silencieux ou sonnerie. Cela pourrait signifier qu’Apple pourrait également rendre ce mécanisme capacitif. L’information est également soutenue par le YouTuber ZoneofTech par un récent tweet.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023