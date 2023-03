Sonos tease le lancement de la génération Era

En fin de semaine dernière, Sonos a envoyé un e-mail disant aux gens de « se préparer à une nouvelle ère du son ». Vous comprenez ? Une nouvelle « era » ? Parce que c’est exactement ce qui est sur le point de voir le jour avec les enceintes Era 100 et Era 300, qui ont déjà fait l’objet de fuites assez détaillées.

Le compte à rebours sur l’e-mail indique que quelque chose se passera le mardi 7 mars, et l’e-mail dit de s’attendre à des précommandes à ce moment-là, aussi.

La fuite de Chris Welch de The Verge indique essentiellement des remplacements pour la Sonos One et la Sonos Three — cette dernière ayant été abandonnée depuis un certain temps maintenant. En plus de certains changements de conception visuelle, les autres grandes différences dont nous avons été informés comprennent l’USB-C pour l’entrée ligne, l’Ethernet par le biais d’un adaptateur, et l’ajout de la prise en charge de Bluetooth.

Le prix de vente de la Era 100 devrait être supérieur à 200 dollars, et celui de la Era 300 aux alentours de 450 dollars. Il s’agit toujours d’appareils Sonos, et la qualité du son devrait le refléter. La Era 300, plus grande, peut également être utilisée comme enceinte arrière en conjonction avec les barres de son Arc ou Beam de Sonos, compatibles avec Dolby Atmos.

Les Era 100 et Era 300 seront également compatibles avec la voix — vous vous souviendrez que Sonos dispose désormais de son propre « Sonos Voice Control » en plus de pouvoir fonctionner avec Amazon Alexa. Et AirPlay 2 d’Apple est toujours dans les cartes, aussi.

De réelles questions

Qu’est-ce que nous ne savons pas à ce stade ? Le prix et la disponibilité réels. C’est évidemment important. Mais ce qui est encore plus important, c’est quelque chose qu’aucune fuite ne peut vous dire : à quel point ces appareils vont être agréables à entendre.

Et une autre question que nous devrions commencer à nous poser à mesure que nous nous rapprochons de cette nouvelle « ère » de Sonos : combien de temps encore les anciennes générations seront-elles prises en charge ? Sonos n’a pas hésité à délaisser les anciennes configurations au nom de la fonction technologique, ce qui est le genre de chose qui se produit lorsque vous essayez de faire fonctionner ensemble du matériel plus récent et plus ancien.

Il semble que nous en saurons plus en milieu de semaine.